Nigeria : le mariage royal de Hanan Buhari et Turad

La fille du président de la République du Nigeria Muhammadu Buhari, Hanan, s’est mariée avec Mohammed Turad Sha’aban. La Première dame, Aïsha Buhari, a partagé des photos officielles via sa page Instagram. La cérémonie somptueuse s’est déroulée à la villa présidentielle d’Aso Rock.

C e vendredi 4 septembre est certainement un beau jour pour la première famille du Nigeria, alors que le Président Muhammadu Buhari et son épouse, Aïsha Buhari ont donné la main de leur fille en mariage à la Villa présidentielle d’Aso Rock. Des messages de félicitations ont afflué en ligne pour Hanan Buhari et son beau, Mohammed Turad Sha’aban, alors qu’ils deviennent officiellement mari et femme. La Première dame, Aïsha Buhari, a partagé des photos officielles de la cérémonie de mariage et elles sont en effet très rayonnantes !

Muhammad Turad Sha’aban, fils de l’honorable Sani Sha’aban, un ancien législateur qui a représenté Sabon Gari, à Zaria, à la 5ème Assemblée et était également un ancien candidat au poste de gouverneur aux élections de 2007 et 2011. Alhaji Sha’aban est le Damburam Zazzau du conseil de l’émirat de Zazzau. Turad est un expert financier par ailleurs conseiller spécial de l’ancien gouverneur de l’État de Lagos et actuel ministre des Travaux publics, Babatunde Fashola. Son ravissante épouse, Hanan Buhari, est diplômée en photographie de l’Université de Ravensbourne en Angleterre.

Le mariage de Hanan et Turad avait déjà fait surface en ligne. Selon les médias locaux, il s’agit du premier mariage organisé dans la villa présidentielle d’Aso Rock. Il y a quelques mois, la fille du Président Buhari, Zahra, s’est rendue sur sa page officielle Instagram pour partager une jolie photo du dernier-né de la famille. Parlant des derniers nés avec ses fans et ses followers sur la plateforme de partage de photos, la mère de l’enfant a profité de l’occasion pour dévoiler l’identité de sa plus jeune sœur.

Selon elle, tout le monde a quelqu’un dans sa famille qu’ils appellent le dernier né. Zahra a révélé que sa mère Aïsha se réfère toujours à leur dernier-né comme étant son bébé même si elle n’est plus un bébé. Sur la photo que Zahra a partagée en ligne, une belle femme au teint sombre. La jeune femme a été vue en train de poser avec son téléphone, comme pour prendre une photo. Elle était vêtue d’un haut noir et d’une matière en dentelle.