Nigeria : le mariage majestueux d’Adama Indimi fait le buzz

Adama Indimi, la fille du milliardaire Mohammed Indimi, vient d’épouser le prince milliardaire Kogi, Malik Ado-Ibrahim. Un mariage majestueux qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Les festivités qui ont débuté depuis hier soir et devront ce poursuivre pour tout le week-end.

Adama Indimi, fille du milliardaire et magnat du pétrole, Mohammed Indimi, se marie avec le prince Malik Ado-Ibrahim, le fondateur de Bicenergy. Il est originaire d’Ebira, dans l’État de Kogi, au Nigeria. On dit qu’il est l’héritier des Ohinoyi d’Ebiraland.

Leurs festivités de mariage ont débuté avec la nuit du Henan qui s’est tenue à Maiduguri, dans l’État de Borno, vendredi soir. Le Nikkai a lieu à 10 heures ce samedi 8 août. Les rites de la noce devraient se poursuivre tout au long du week-end, au grand bonheur des deux familles, amis et proches, mais aussi les habitants du monde virtuel.

« Adama et le prince Malik sont sortis ensemble pendant un peu plus d’un an avant de décider de se marier. Félicitations à eux! », a commenté le premier internaute, qui semble bien connaître le couple. « La maman est tellement jolie et royale », a posté un fan.

Par contre, d’autres estiment que le mariage est plus que logique, car les riches se marient entre eux, sauf dans les films de Nollywood. « Ce n’est qu’à Asaba Nollywood que le riche épouse le pauvre », a rétorqué le second. « C’est ainsi qu’ils se marieront eux-mêmes. Demain, Nollywood nous mentira », indique-t-il.

« Pas de distanciation sociale, mais si c’était Naira Marley, ils le feront arrêter !!! », se lamente le troisième intervenant, pour non-respect de la distanciation physique, lors de ce mariage, alors que la pandémie de Covid-19, continue de faire des victimes au Nigeria.