Nigeria : la femme aux yeux bleus retrouve son mari

Risikat Azeez qui a été abandonnée par son mari l’a retrouvé. Une superbe photo du couple portant des vêtements assortis des tenues traditionnelles ont été publiées sur les réseaux sociaux, qui ont suscité l’admiration des internautes. La jeune femme et ses enfants abandonnés ont subi une transformation avec l’aide de certains Nigérians.

La dame aux yeux bleus identifiée comme Risikat Azeez est la véritable définition de la grâce. Un bonheur retrouvé par la jeune femme, après que son mari l’a abandonnée, ainsi que ses filles, à cause de leurs yeux bleus. Risikat reçoit l’aide de certaines de bonnes volontés à travers le Nigeria, dont la Première dame de l’État de Kwara, Olufolake Abdulrazaq.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux par la Première dame, Risikat a reçu un don en espèces. La femme aux yeux bleus a cependant donné une autre chance à son mariage en retrouvant récemment son mari qui l’avait abandonnée. Une nouvelle photo époustouflante du couple portant des tenues traditionnelles assorties a publiée et elle fait débat.

D’autres photos devenues virales sur les réseaux sociaux sont la preuve que Risikat et ses filles sont passées par une transformation après leur calvaire. La femme aux yeux bleus a encore de nombreuses opportunités qui se présenteront, car les Nigérians n’ont pas fini de l’aider. Risikat et ses beaux enfants Kaosarat et Hassanat sont les derniers de la lignée de personnes dont la vie est passée de pire à meilleur état ; une situation qu’elles n’auraient jamais imaginée.

Quant au couple, il vit désormais en parfaite harmonie avec ses enfants. La brouille est derrière eux et leur vie reprend de fort belle manière son cours norma. Pour sa part, le mari de la femme aux yeux bleus est déterminé à jouer pleinement son rôle de chef de famille et aimer ses deux jolies filles, comme des princesses.