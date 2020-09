Nigeria : Don Jazzy et D’Banj ont inspiré Davido

Le chanteur nigérian, David Adedeji Adeleke, populairement connu sous le nom de Davido, a révélé que le patron de Mavin Records, Don Jazzy, et D’banj, l’avaient inspiré à se lancer dans la musique. La star, qui est également père de trois enfants, l’a fait savoir lors d’une récente discussion en direct sur Instagram avec le Grammy Museum.

« Venir d’Atlanta et simplement traîner autour d’eux m’a inspiré. Je me souviens de les avoir vus avec Jay-Z et Kanye West, dans une pièce et honnêtement, ils avaient beaucoup à voir avec le fait que je voulais faire de la musique, même si mon père était aussi un mentor. Au début de ma carrière, j’étais comme un one-man-band. J’ai fait le rythme du premier single et j’ai également enregistré la chanson moi-même », a indiqué Davido, artiste nigérian de renommé internationale.

« J’ai moi-même mixé et maîtrisé Dami Duro. Quand je grandissais, je ne pouvais plus tout faire moi-même. Maintenant, j’ai des producteurs et des auteurs-compositeurs avec qui je travaille. Je crois maintenant aux efforts collectifs. L’aspect commercial est tout aussi important. La musique représente à peine 30 ou 40% du travail », a-t-il indiqué.

revenant sur son parcours, Davido indique que retourner à l’école l’aidait à se concentrer et que c’était quelque chose qu’il devait aussi faire pour son père. « Ce n’était pas que je voulais me rebeller. J’étais juste amoureux de la musique. Je ne pouvais pas me concentrer sur autre chose. Je ne fournissais pas trop d’effort à l’école et dans d’autres domaines dans lesquelles je n’étais pas censé être mauvais, par la seule cause de mon amour pour la musique. J’ai dû me battre pour ça. Malheureusement ou heureusement, j’étais destiné à faire de la musique. Lorsque j’ai commencé à faire mes premiers pas dans l’enregistrement, j’ai commencé à perdre la main dans les autres domaines. La musique a pris le dessus », a-t-il conclu.

À rappeler que Davido vient d’une bonne famille, comme on dit dans le jargon. Son père, Adedeji Adeleke, est un milliardaire nigérian, magnat des affaires, fondateur par ailleurs président de l’Université d’Adeleke. Il est également PDG de Pacific Holdings Limited.