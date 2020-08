Nigeria, Davido : « Black Lives Matter, non ? Mais nous nous tuons aussi »

Le chanteur superstar nigérian Davido a raconté comment il avait été victime de racisme, alors qu’il était à l’université, à Alabama, aux États-Unis. Dans une interview avec Recording Academy, organisateur des Grammy Awards, le patron de DMW a déclaré qu’il avait été moqué à cause de la couleur de sa peau, dans une université américaine remplie de Blancs.

« C’est fou, parce que je viens d’Amérique et d’Afrique, donc je sais ce que pensent les deux parties. Je suis allé à l’école à Alabama. Je suis allé à l’université à 15 ans. J’étais très jeune. Et Alabama était un État majoritairement blanc. Donc, être un enfant africain dans une université où il y a 13% de Noirs, c’est incroyable. Ce n’est pas facile. J’ai dû apprendre beaucoup de choses quand je me suis dit : «Yo, pourquoi tu me regardes comme ça ? » Et même pas seulement être Noir, être africain. Ils me posaient des questions comme: «Yo, comment es-tu arrivé en Amérique ? » Je me dis : « Qu’est-ce que tu veux dire ? Je suis venu dans un avion. « Oh, vous avez tous des aéroports ? », a-t-il indiqué.

« C’est fou parce que comme je l’ai dit, j’ai grandi à Huntsville, à Alabama, c’était quand j’avais 15, 16 ans, alors j’ai toujours compris que, yo, ça va arriver. Tu sais ce que je dis ? Parfois, juste à cause de la couleur de votre peau, vous pourriez ne pas obtenir beaucoup de franchise de quelqu’un. Vous me sentez ? Donc c’était juste fou », a fait savoir Davido, qui est pourtant le fils d’un multi-milliardaire nigérian et lui-même militaire et superstar du showbiz africain et même mondial.

« Une autre façon dont je vois les choses, on crie Black Lives Matter, non ? Mais nous nous tuons aussi. La conversation est donc à double face, elle va dans les deux sens », a ajouté Davido, en faisant allusion à ce fameux slogan à travers le monde, après la mort de George Floyd, suite à une affaire de violence policière menant au décès de l’Afro-Américain, lors de son interpellation par le policier blanc Derek Chauvin, le 25 mai 2020 à Minneapolis, dans la Minnesota? aux États-Unis.