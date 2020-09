Nigeria : Buhari félicite Obaseki et salue le travail de la CENI

Le président de la République du Nigeria, Muhammadu Buhari, a réagi à la victoire de Godwin Obaseki, à l’élection du gouverneur de l’État d’Edo. Le dirigeant a félicité Obaseki et l’a exhorté à faire preuve de grâce et l’humilité dans la victoire. Il a également salué le processus électoral, qui a conduit à la victoire d’Obaseki.

Dans un communiqué rendu public par l’assistant principal du Président, Mallam Garba Shehu, Muhammadu Buhari « a salué le processus électoral, dans l’État d’Edo, qui a conduit à la victoire du gouverneur Godwin Obaseki, comme l’a déclaré la Commission électorale nationale indépendante (INEC). Cette victoire est un triomphe sur le parrainage. Obaseki fait pourtant de l’ombre à Oshiomhole, ce qui n’a pas empêché à l’INEC de le déclarer vainqueur. Le Président a félicité le vainqueur et l’a exhorté à faire preuve de grâce et d’humilité dans la victoire ».

« Mon engagement en faveur d’élections libres et équitables est ferme, car sans élections libres et équitables, le fondement de notre politique et l’autorité morale sera faible. J’ai toujours plaidé pour des élections libres et équitables dans le pays, parce que c’est le fondement d’un véritable ordre démocratique. La démocratie ne signifiera rien si les votes du peuple ne comptent pas ou si leur mandat est frauduleusement falsifié », a ajouté le Président.

Le Président Buhari a aussi félicité les habitants de l’État d’Edo, les partis, les candidats et les agences de sécurité pour leur conduite responsable. Dans la foulée, le gouverneur Godwin Obaseki a également réagi à sa victoire, sur la plateforme du Parti démocratique populaire (PDP), alors qu’il sortait vainqueur devant le candidat d’All Progressives Congress (APC), Osagie Ize-Iyamu, et d’autres candidats à ce scrutin.

À noter que les résultats ont été annoncés par l’INEC, hier dimanche, après le comptage des résultats, samedi. Godwin Obaseki a obtenu 307 955 voix, ce qui était suffisant pour être déclaré vainqueur face aux 223 619 votes d’Ize-Iyamu. Obaseki a profité de son compte Twitter pour remercier les habitants de l’État d’Edo pour leurs votes.

« Les mots me manquent pour saluer nos nombreux partisans qui ont fait preuve d’un immense courage face aux menaces, à l’intimidation et à la brutalisation. La volonté collective du peuple Edo nous a permis de triompher du parrainage. Félicitations à tous les gens d’Edo. C’est notre victoire ! », a-t-il lancé.