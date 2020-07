Nigeria : à 137 ans, Sarah serait la plus vieille femme au monde !

Si elle n’est pas encore officiellement reconnue comme la femme la plus âgée sur la planète terre, Sarah Nwakohwu Wuche, née en 1883 au Nigeria, pourrait bientôt faire son entrée dans le Livre Guinness des records. Elle serait aujourd’hui âgée de 137 ans, soit 15 ans de plus que Jeanne Calment (122 ans). La Française détenait jusque-là le record de longévité chez les femmes.

Depuis le 22 juillet 2018, date de la mort de Chiyo Miyako, la doyenne de l’humanité est la Japonaise Kane Tanaka, née le 2 janvier 1903 et âgée de 117 ans. Le record de longévité prouvé chez les femmes est actuellement détenu par la Française Jeanne Calment, qui a vécu jusqu’à l’âge de 122 ans.

En revanche, une nouvelle découverte sur le continent africain, berceau de l’humanité, pourrait complètement chambouler ce record de longévité Jeanne Calment. En effet, Sarah Nwakohwu Wuche, née en 1883 au Nigeria et qui vit à Obio Akpor LGA de Rivers State, aurait aujourd’hui 137 ans.

Reste maintenant à savoir si son acte de naissance est authentique. Et même si elle n’en dispose pas, les scientifiques devraient se pencher sur son cas pour déterminer son âge exact et lui décerner le trophée de la femme la plus âgée du monde qu’elle revendique.