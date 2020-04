Niger : 148 Nigériens en provenance du Nigeria confinés à Dan Issa

Le site de confinement de Dan Issa abrite, depuis quelques temps, les Nigériens en provenance du Nigeria. Le Gouverneur de la Région de Maradi s’est rendu sur les lieux ce 27 avril pour constater de quelle manière la prise en charge de ces personnes est faite.

A la date du 27 avril, étaient présents sur le site, 148 Nigériens en provenance des Etats de Lagos, Katsina ou encore Kano. Selon les déclarations de Rabiou Daré, Directeur régional de la Santé publique de Maradi, « les Etats de leur provenance (Kano, Katsina, Lagos) sont des Etats dans lesquels ce virus s’est largement répandu. Conformément aux instructions données par les autorités de notre pays, on doit les confiner durant un délai légal de 14 jours ». C’est pour cela que 48 talibés ont été confiés à la direction régionale de la protection de l’enfant pour être conduits dans la région de Tahoua. Vue la situation actuelle, un confinement est nécessaire pour protéger leur entourage ou limiter la propagation du Coronavirus.

Une situation sous contrôle

Différentes mesures sont prises pour que les risques soient limités au maximum. Toutes les personnes présentes sur le site sont équipées de bavettes et prises en charge, selon les normes en vigueur en plus d’être nourries. Une équipe procède au relevé de leur température, matin et soir. Aucune fuite ni infiltration n’est possible, car les forces de défense et de sécurité de Dan Issa veillent au grain. Pour Zakari Oumarou, Gouverneur de la région de Maradi, la situation est entièrement sous contrôle, car ces personnes, pour la grande majorité, viennent des Etats où des cas de Coronavirus ont été identifiés.

Rabiou Daré a profité de l’occasion pour inviter les confinés à la patience, en leur expliquant que ces dispositions étaient prises pour le bien de tous.