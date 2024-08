Nantenin Keïta: porte-drapeau paralympique, héritière musicale et championne inspirante

La désignation de Nantenin Keïta comme porte-drapeau de la délégation française aux Jeux Paralympiques de Paris 2024 marque le point culminant d’un parcours extraordinaire. Fille du légendaire musicien malien Salif Keita et athlète paralympique accomplie, Nantenin est devenue le symbole d’une lutte pour la reconnaissance et l’inclusion des personnes en situation de handicap, tout en portant fièrement l’héritage culturel et le combat de son père.

Le choix de Nantenin Keïta comme porte-drapeau a été salué unanimement, non seulement pour ses performances sportives exceptionnelles, mais aussi pour son engagement infatigable pour la cause du handicap et de la diversité. En portant les couleurs de la France lors de la cérémonie d’ouverture, Nantenin représentera tous ceux qui luttent quotidiennement contre les préjugés et les obstacles.

Son parcours sportif est jalonné de succès, avec des médailles remportées aux Jeux Paralympiques de Pékin 2008, Londres 2012 et l’or à Rio 2016. En mai 2023, Nantenin a eu l’honneur d’être la première à porter la flamme olympique en France, un geste symbolique affirmant les valeurs d’égalité et d’inclusion. Lors des championnats du monde en 2023, elle s’est classée 4ème au 400m T13, obtenant ainsi sa qualification pour ses cinquièmes Jeux Paralympiques à Paris 2024

Un héritage musical et physique unique

Nantenin Keïta est la fille de Salif Keita, surnommé « la voix d’or de l’Afrique ». Salif, lui-même né albinos dans une famille royale malienne, a dû surmonter de nombreux préjugés pour devenir l’un des musiciens les plus célèbres du continent africain. Son succès international lui a permis de porter partout dans le monde son combat contre la discrimination.

Née avec l’albinisme, une maladie génétique rare qui se traduit par une absence de pigmentation, Nantenin Keïta a dû faire face à de nombreux défis dès son plus jeune âge. La malvoyance due à cette condition a été un obstacle majeur au quotidien. Pourtant, à l’instar de son père, elle a su transformer cette épreuve en force, en faisant de l’athlétisme son exutoire.

L’albinisme, une épreuve transformée en force

En Afrique, les personnes atteintes d’albinisme sont souvent perçues comme des êtres mystiques, entourés de croyances occultes qui leur attribuent des pouvoirs surnaturels, tantôt bénéfiques, tantôt maléfiques. Cette ambivalence nourrit des pratiques dangereuses, où les albinos deviennent les victimes de sacrifices humains, notamment lors de périodes électorales où leurs organes sont convoités pour des rituels promettant richesse et pouvoir.

Les pays comme le Mali et le Cameroun sont particulièrement touchés par ces tragédies. Face à ces menaces, des associations luttent quotidiennement pour briser ces superstitions et protéger les albinos, souvent marginalisés et rejetés dès leur naissance, dans l’espoir de les réintégrer dans la société en tant qu’êtres humains à part entière.

En Afrique, où elle a passé une partie de son enfance, Nantenin Keïta a elle-même été confrontée à ces préjugés. Ainsi, c’est en France qu’elle a trouvé un environnement plus inclusif, lui permettant de s’épanouir sportivement. Ce changement de continent a marqué un tournant dans sa vie, ouvrant de nouvelles perspectives et opportunités.

Sur la piste, Nantenin a trouvé une forme de liberté. La course lui a permis de dépasser ses limites. Elle a rapidement excellé dans cette discipline, remportant de nombreuses médailles sur la scène internationale. L’athlétisme est devenu pour elle non seulement un sport, mais aussi une manière d’exprimer sa force intérieure. Engagée dans la lutte contre les discriminations, Nantenin Keïta utilise sa notoriété pour sensibiliser le public à l’albinisme. Elle est devenue une ambassadrice de cette cause, témoignant de son expérience personnelle pour faire évoluer les mentalités. Son engagement rappelle celui de son père, qui a utilisé sa musique comme vecteur de changement social.

Un symbole pour la diversité

En tant que porte-drapeau des Jeux Paralympiques, Nantenin Keïta est devenue un symbole fort pour la diversité et l’inclusion. Elle incarne la fusion réussie entre l’héritage culturel africain et l’intégration dans la société française.

A 39 ans, Nantenin Keïta reste une femme engagée. Son parcours exceptionnel démontre que le handicap n’est pas une fatalité, mais une force qui peut nous conduire à accomplir de grandes choses.