Mort de DJ Arafat : Tina Glamour accuse-t-elle Carmen Sama ?

Tina Glamour, la mère du roi du coupé-décalé, DJ Arafat, annonçant sa mort prochaine, dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, a fait de graves révélations sur le décès de son fils.

« Moi je pense que ma mort est proche. Je vais mourir bientôt, peut-être ce mois », a confié la mère de DJ Arafat, dans une vidéo devenue virale sur la Toile. Tina Glamour, qui évoque sa relation, devenue pénible, avec un homme plus jeune qu’elle, dont elle est amoureuse folle, revient sur le décès de son fils DJ Arafat.

« J’ai besoin d’affection, j’ai besoin d’amour. Aidez-moi à ne pas mourir comme mon fils », a imploré la mère de celui que l’on surnomme le père de la chine. Seulement, Tina Glamour ne s’est pas arrêtée là. Elle est en effet allée jusqu’à semer le doute dans la tête des fans de son fils. « Mon fils, pourquoi est-il mort ? », a demandé la maman, visiblement au bord de la déprime.

Une question qui retentit encore sur la Toile, déclenchant une vive polémique. Surtout qu’elle a apporté une réponse plus que troublante. « Ce n’est pas une affaire de moto hein. On l’avait délaissé… Il savait plus où se tourner », a révélé Tina Glamour. DJ Arafat délaissé par qui ? C’est là toute la question. D’autant qu’au moment de sa mort, DJ Arafat était en couple avec la belle Carmen Sama.

DJ Arafat est décédé le 12 août 2019, des suites d’un accident de moto. Son engin est entré en collision avec la voiture d’une journaliste, à hauteur d’un carrefour d’Abidjan. Une mort qui a été très douloureuse, pour sa famille et ses proches parents, mais aussi pour la communauté du coupé-décale, notamment les fans du musicien, communément appelés « les chinois ».