Mode : La Fashion Week du Soudan du Sud révèle un potentiel caché

La Fashion Week du Soudan du Sud révèle un potentiel créatif caché, mettant en lumière l’industrie de la mode du pays avec des créateurs et mannequins prometteurs.

Alors que le monde entier avait les yeux rivés sur les exploits de l’équipe de basket du Soudan du Sud, le pays a su attirer l’attention dans un tout autre domaine : la mode. La South Sudan Fashion Week, un événement annuel depuis 2019, a mis en lumière le potentiel créatif et artistique de la nation. Ce 3 août, 10 créateurs sud-soudanais ont présenté leurs collections avec 47 mannequins, hommes et femmes, défilant sur le podium, marquant un jalon crucial pour une industrie en plein essor.

Un retour historique

Fondée en 2008, la South Sudan Fashion Week avait été interrompue par la guerre civile en 2013 avant de reprendre en 2019. Cette résurrection est le fruit des efforts inlassables de Trisha Zindia, fondatrice de l’événement et créatrice de mode. Zindia, âgée de 35 ans, s’est félicitée des progrès réalisés ces dernières années : « Il y a un changement ces dernières années. Nous avons des mannequins qui ont commencé à défiler pour nous et qui défilent maintenant à Milan. C’est quelque chose qui me touche beaucoup. »

Le rôle de la diaspora

Cette édition de la Fashion Week a également vu un fort engagement de la diaspora sud-soudanaise. Des designers tels que Khmanne KunArrobb, formé au Canada et installé au Qatar, sont revenus pour contribuer au changement du récit sur le Soudan du Sud. KunArrobb, qui a quitté le pays il y a quarante ans, est ému d’être de retour et voit un grand potentiel dans l’industrie de la mode locale : « Il y a tellement de mannequins sud-soudanais dans les plus grands défilés : Milan, Londres, New York… »

Malgré l’enthousiasme, des défis subsistent. L’accès aux matériaux, comme les tissus, reste une difficulté majeure pour les designers locaux, qui doivent souvent se rendre à l’étranger pour s’approvisionner. Trisha Zindia appelle au développement d’agences de mannequinat locales pour protéger les mannequins et promouvoir les créateurs sud-soudanais. « Il faut que nous commencions à établir des infrastructures », a déclaré KunArrobb, soulignant l’importance de soutenir cette industrie émergente.

L’avenir de la mode au Soudan

La South Sudan Fashion Week ne se contente pas de promouvoir la mode, elle offre également des opportunités économiques et sociales significatives. Les mannequins et les créateurs de mode ont la possibilité de transformer leur vie et celle de leurs familles grâce à cette plateforme. « Voir une personne qui réussit à changer la vie de sa famille, à payer l’école pour ses frères et sœurs, soutenir ses parents, c’est quelque chose qui me touche beaucoup », a confié Trisha Zindia avec émotion.