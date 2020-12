Miss Univers 2020 : la plus belle femme de Corée est Park Ha Rin

Mannequin et étudiante, Park Ha Rin d’Incheon, a été officiellement élue Miss Univers Corée 2020. Elle a été couronnée lors d’une cérémonie privée en raison des restrictions liées à la pandémie de Covid-19. La nouvelle reine de la beauté succède à Lee Yeon-joo, Miss Univers Corée 2019 et représentera son pays à Miss Univers 2020.

« Je sens que je suis au sommet du monde pour faire partie de Miss Univers », a écrit Park Ha Rin sur ses réseaux sociaux. « Je souhaite que cette pandémie puisse s’estomper le plus rapidement possible et ramener notre vie normale. Je souhaite et je pense fermement que nous pouvons surmonter cet obstacle », a-t-elle ajouté.

Elle a terminé son message en demandant à tout le monde de rester en sécurité au milieu de la pandémie de Covid-19, qui continue de faire des victimes à travers la planète Terre.

Âgée de 24 ans, Park Ha Rin travaille comme mannequin. Elle faisait partie de Miss Univers Corée 2019 où elle a été désignée première dauphine. La magnifique beauté parle couramment l’anglais, ce qui sera certainement un atout favorable pour elle lors du 69ème concours de Miss Univers, qui se déroulera peut-être l’année prochaine aux États-Unis.

Park Ha Rin est diplômée du Riverside Girls High School en Australie et est actuellement étudiante au département de mannequinat de l’Université des femmes de Dongduk à Séoul, en Corée du Sud. La nomination de Park Ha Rin en tant que Miss Univers Corée 2020 a été une heureuse surprise, car initialement le pays n’allait pas envoyer de représentante à l’édition 2020.

L’année dernière, Lee Yeon-joo Miss Univers Corée 2019 a représenté la Corée du Sud à Miss Univers 2019, mais n’a malheureusement pas réussi à se classer dans le Top 20. Le pays n’a pas encore de vainqueur à Miss Univers.