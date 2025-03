Mise au point sur Toumlinine

A l’attention du professeur Jamal-Eddine Naji.

Paris, lundi 3 mars 2025.

Merci de m’avoir communiqué l’article de Mohamed Nait Youssef, qui paraît, dans Al Bayane daté du 3 mars 2025, sous le titre Toumliline, l’esprit d’ouverture et d’œcuménisme. Nous avons droit, dans cet écrit, honnêtement documenté, au lyrisme mille fois ressassé, les paysages enchanteurs, les cèdres verts embaumeurs, les rochers blancs purificateurs, les frères bénédictins bienfaiteurs, les clichés fossilisateurs. Limiter Toumliline au dialogue culturel et religieux est sacrément réducteur.

La notion d’œcuménisme est une interconfessionnalité qui ne concerne que la réconciliation de divers courants chrétiens, catholiques, orthodoxes, anglicans, protestants, même si, faute d’une conceptualisation concluante, certains tentent de laïciser le terme au mépris de son histoire et de son contexte. Le mouvement œcuménique moderne est né en 1846, à l’occasion d’une réunion de l’Alliance évangélique à Londres. L’œcuménisme, désormais nobélisé, est une affaire rentable.

Il aurait été plus perspicace de parler du dialogue islamo-chrétien, initié par Louis Massignon, institué par Vatican II, comme il s’accomplit, chaque année, dans le pèlerinage des Sept Dormants au Vieux Marché en Bretagne. Mais, là encore, ce n’est qu’un aspect de l’Esprit Toumliline. Toumliline, ce sont des philosophes, accourus des quatre coins de la planète, pour surmonter les dissensions ethniques, civilisationnelles, religieuses, génératrices de guerres. Toumliline, ce sont des pensées, qui ont germé hors cadre institutionnel, jamais concrétisées dans une fraternité universelle. Je prends un exemple parmi d’autres, la conférence de la princesse Lalla Aïcha sur l’émancipation de la femme musulmane, qui lui valut la couverture du fameux magazine américain Newsweek. Conférence rédigée, faut-il le dévoiler, par Mehdi Ben Barka.

Toumliline n’est pas une mémoire momifiée, figée, pétrifiée, statufiée. Toumliline incarne, avant tout, en inventivités interactives, en innovations pédagogiques, en créations artistiques, en actions effectives, un esprit de résistance philosophique, spirituelle, imaginative, créative.

Aujourd’hui, on écrit sur Toumliline à l’imparfait. On muséifie Toumliline. On réifie Toumliline. On chosifie Toumliline. On sanctuarise Toumliline. On fabrique une postimage attractive. On recycle Toumliline comme une marchandise.

Je vais faire avec Elisabeth, ce mois-ci, une nouvelle retraite d’étude, une recherche-action, dans la maison-mère, l’abbaye d’En Calcat, dans la Montagne noire. Nous allons, encore une fois, exhumer les archives, trier les graines fécondes, planter une nouvelle effervescence intellectuelle. Nous ressusciterons l’Esprit Toumliline. Nous le conjuguerons au présent et au futur.