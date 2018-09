Migrations : « Aider le Maroc et l’Algérie à empêcher les départs »

Le ministre français de l’Intérieur, Gérard Collomb, a assuré que l’Algérie et le Maroc, réputés pour étant des pays de transit vers l’Europe pour les migrants, devaient être aidés pour limiter les flux migratoires.

C’est dans une interview publiée ce mardi 18 septembre 2018 que le ministre français de l’Intérieur, Gérard Collomb, a assuré que l’Algérie et le Maroc devaient être aidés pour limiter le flux. Jugeant le flux arrivant en Espagne préoccupant, M. Collomb, qui indique que l’Algérie et le Maroc sont prêts à travailler avec la France pour éviter les traversées, peine à sécuriser leurs frontières. Car, selon lui, cette opération de sécurisation est compliquée et nécessite des financements. D’où, selon le patron de la police, la nécessité pour l’Europe d’aider le Maroc et l’Algérie.