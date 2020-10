Maroc : Moulay Hassan retrouve Najat Vallaud-Belkacem et… Mohammed VI

Le prince héritier du Maroc, Moulay El Hassan et l’ancienne ministre française de l’Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, se retrouvent à… Mohammed VI. Les détails.

Selon le journal en ligne Maghreb Intelligence, qui cite des sources bien informées, le prince héritier du Maroc, Moulay El Hassan, étudiera à la faculté de gouvernance de l’Université Mohammed VI polytechnique (UM6P), après avoir décroché son bac avec la mention «Très bien».

Toujours selon le journal, le prince Moulay El Hassan aurait opté finalement pour l’Université Mohammed VI polytechnique (UM6P), se trouvant dans la ville de Benguerir. Sur place, le prince héritier trouvera l’ancienne ministre française de l’Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem.

Cette dernière a rejoint le corps professoral de l’université Mohammed VI polytechnique de Marrakech (l’UM6P), au mois de juin dernier. Najat Vallaud-Belkacem, selon Jeune Afrique, avait été nommée professeure affiliée à l’UM6P. Information confirmée par l’université, à travers un post sur Linkedin.

L’ancienne étudiante puis enseignante de Sciences Po Paris, n’est pas la seule personnalité à rejoindre la liste des nouvelles recrues de l’université Mohammed VI polytechnique. Le prince héritier Moulay El Hassan, suit ainsi ses pas dans ce temple du savoir.

Pour rappel, Moulay El Hassan a obtenu son baccalauréat option internationale, dans la filière « Sciences économiques et sociales », avec la mention «Très bien». L’information avait été donnée, début juillet, par le ministre marocain de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur, et de la Recherche scientifique et technique, par ailleurs porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi.