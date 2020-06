Maroc : Moulay Hassan et Lalla Salma confinés ensemble dans un palais de Mohammed VI ?

La pandémie du Coronavirus, qui sévit dans le monde entier a contraint au confinement, notamment au Maroc, où le prince Moulay El Hassan n’est plus vu en public. Le prince héritier est-il confiné avec sa mère, Lalla Salma, dans un palais de Mohammed VI ?

La contagiosité de la maladie à Coronavirus a poussé tous les pays du monde entier à mettre en place des mesures strictes afin de freiner la propagation du virus qui a fait des dégâts en Europe et qui poursuit sa trajectoire meurtrière aux Etats-Unis. Pays d’Afrique du Nord, le Maroc n’a pas fait exception, puisque le royaume avait déclenché une batterie de mesures, au rang des quelles le confinement.

C’est dans ce contexte de grosse pandémie, alors que le souverain, Mohammed VI, qui avait engagé un corps-à-corps des plus âpres contre le Covid-19, avait retiré des champs de bataille tous ses « enfants ». Marocaines et Marocains étaient alors confinés chez eux. Moulay Hassan aussi, naturellement, était privé de sortie public, contraint à un confinement. De même que sa sœur Lalla Khadija.

Dans le même temps, l’ancienne Première dame du Maroc, Lalla Salma, éloignée des écrans de télévisions et autres objectifs, est en confinement prolongé depuis plus de deux ans. Aucune apparition en public, à part le fait qu’elle aurait été souvent aperçue, ou disons annoncée. Parfois seule, parfois accompagnée. Tantôt dans un restaurant, tantôt dans un autre pays : Grèce, Etats-Unis, Italie, entre autres.

L’apparition du Covid-19 a donc contraint Lalla Salma au confinement prolongé. Si bien entendu, elle est toujours en vie. Car elle avait été annoncée « morte », « poignardée par Lalla Hasnaa », la sœur de Mohammed VI. Information non confirmée encore moins démentie par les services du palais royal. A supposer qu’elle est toujours en vie, et qu’elle soit « enfermée dans un des palais de Mohammed VI », comme s’était interrogé le journal américain The Times, Lalla Salma voit-elle ses enfants, le prince Moulay El Hassan et sa la princesse Lalla Khadija ?

La question reste entière. Pendant ce temps, en chef de guerre, le roi Mohammed VI dirige les combats contre le Coronavirus que le royaume est sur le point de vaincre, si bien entendu, cette cadence est maintenue. En effet, sur 8 302 cas de personnes détectées positives au Covid-19, le Maroc compte 7 408 rémissions contre 208 décès.