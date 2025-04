Maroc : Mohammed VI félicite le putschiste de son « frère » Ali Bongo, Brice Clotaire Oligui Nguema

Dans un geste pour le moins surprenant, le roi du Maroc Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Brice Clotaire Oligui Nguema, nouvellement élu Président de la République gabonaise. Et ce, malgré le contexte troublant entourant son accession au pouvoir. En effet, le général Nguema n’est autre que l’artisan du coup d’État d’août 2023, qui a mis fin au règne d’Ali Bongo Ondimba, ami personnel et « frère » du souverain marocain.

Le Gabon a un nouveau Président, en la personne de Brice Clotaire Oligui Nguema. Après son coup de force qui a éjecté la famille Bongo du pouvoir, le gradé de l’armée gabonaise a organisé, samedi 12 avril 2025, des élections qu’il a remportées, selon les résultats officiels. Victoire qui lui a valu des messages de félicitations venant de partout. Au rang des personnes qui ont magnifié cette éclatante victoire (90,35% des voix), le roi du Maroc, Mohammed VI, ami intime de l’ex-chef d’État gabonais Ali Bongo Ondimba.

Relation personnelle entre Mohammed VI et Ali Bongo

Dans son message, Mohammed VI salue « la confiance que le peuple gabonais vous a accordée en vous élisant, dès le premier tour, à la magistrature suprême de votre pays, au terme de la transition politique que vous avez conduite ». Le 23ème souverain alaouite n’a pas manqué d’adresser au tout nouveau dirigeant gabonais ses vœux de réussite dans sa « haute mission au service de la prospérité du Gabon et de son peuple ».

Une déclaration qui ne manque pas d’interroger, tant les liens entre le roi du Maroc et Ali Bongo Ondimba étaient étroits. Victime d’un AVC en 2018, c’est d’ailleurs au Maroc, à Rabat, qu’Ali Bongo avait passé une grande partie de sa convalescence, accueilli en ami dans le cercle privé du roi. Les deux dirigeants partageaient bien plus qu’une proximité diplomatique : ils cultivaient une relation personnelle, marquée par une confiance mutuelle et des échanges réguliers.

Félicitations au tombeur de son « frère »

Dans ce contexte, le message de félicitations adressé à celui qui a mis fin au régime d’Ali Bongo peut apparaître comme un geste paradoxal, voire gênant. Il pose la question de l’équilibre que le Maroc souhaite maintenir dans ses relations diplomatiques avec un Gabon en pleine recomposition politique. Le roi n’a cependant pas manqué de rappeler l’importance des relations entre les deux pays, soulignant que le Maroc et le Gabon constituent « un modèle de coopération Sud-Sud et interafricaine fructueuse, pérenne et solidaire ».

Il a également réaffirmé la disposition du Royaume à « poursuivre le travail déterminé avec votre pays frère en vue de renforcer ces liens privilégiés et d’élargir la portée de la coopération bilatérale dans les domaines d’intérêt commun ». Mais au-delà de la diplomatie, ce message met en exergue les dilemmes d’un roi pris entre loyauté personnelle et intérêts géopolitiques. Féliciter le tombeur de son « frère » peut sembler, pour beaucoup, difficile à comprendre.