Maroc : hausse inquiétante des suicides dans l’Oriental, un signal d’alerte sur la santé mentale

La région de Oriental est confrontée à une série dramatique de suicides qui suscite une vive inquiétude. En l’espace de quelques semaines, plusieurs décès ont été enregistrés, mettant en lumière une réalité souvent silencieuse : la fragilité psychologique d’une partie de la population. Ce phénomène, en hausse préoccupante, interpelle autant les autorités que les acteurs sociaux.

Les suicides se multiplient au Maroc. Derrière ces chiffres, ce sont des trajectoires de vie brisées. Ce qui révèle des difficultés profondes liées à l’isolement, à la précarité ou encore à des troubles psychiques insuffisamment pris en charge. Le dernier cas recensé, celui d’un homme retrouvé sans vie sous un pont. Preuve de la gravité de la situation. Ce drame s’ajoute à une succession d’événements similaires survenus depuis la fin du mois de février.

Dans chaque cas, les circonstances restent souvent floues, laissant place à de nombreuses interrogations. Cette répétition de tragédies crée un climat d’inquiétude dans les différentes provinces de la région. Les habitants expriment un sentiment d’impuissance face à un phénomène difficile à prévenir et à comprendre. Les victimes recensées dans cette série noire présentent des profils très différents. Ce qui prouve l’ampleur du problème.

Des profils variés révélateurs d’un malaise profond

À Berkane, une femme âgée a mis fin à ses jours, tandis qu’à Nador, un migrant subsaharien et un père de famille figurent parmi les victimes. À Guercif, un jeune adulte a également succombé. C’est aussi le même sort pour un artisan isolé à Driouch. Cette diversité des profils démontre que le phénomène touche toutes les générations et catégories sociales. Au-delà des cas individuels, cette situation met en évidence des facteurs communs.

L’isolement social, les difficultés économiques, le chômage ou encore l’absence de soutien psychologique sont souvent cités comme des éléments aggravants. Dans certaines zones, l’accès limité aux services de santé mentale renforce la vulnérabilité des populations. Le manque de sensibilisation autour des troubles psychiques contribue également à retarder la prise en charge. Ce qui laisse les personnes en détresse sans accompagnement adapté.

Une prise en charge institutionnelle encore limitée

Face à ces drames, les autorités locales ont systématiquement ouvert des enquêtes judiciaires afin de déterminer les circonstances exactes des décès. Les corps sont transférés vers les hôpitaux pour autopsie. Si ces mesures permettent d’établir les faits, elles ne répondent pas à la question centrale : comment prévenir ces tragédies ? Au Maroc, les politiques publiques en matière de santé mentale restent encore en développement. Bien que des efforts aient été engagés ces dernières années, les infrastructures spécialisées demeurent insuffisantes. En particulier dans les régions éloignées.

La recrudescence des suicides dans la région de l’Oriental touche de nombreux pays. Selon les experts, la santé mentale est devenue un enjeu de santé publique, aggravé par les crises économiques, les transformations sociales et les incertitudes globales. Dans ce contexte, les populations les plus vulnérables sont souvent les premières touchées, faute de ressources suffisantes pour faire face aux difficultés du quotidien.