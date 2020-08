Maroc, Covid-19 : explosion des cas à Casablanca et Marrakech

Le Maroc, durant les dernières 24 heures, de vendredi 18 heures à samedi 18 heures, a enregistré 1 345 nouveaux cas confirmés de Coronavirus. Un nouveau record encouragé par l’explosion de cas à Casablanca et Marrakech.

Les différents appels du ministère marocains de la Santé, invitant, chaque jour, les citoyens à respecter les règles d’hygiène et de sécurité sanitaire ainsi que les mesures préventives prises par les autorités en faisant preuve de responsabilité et de patriotisme, n’ont, visiblement pas donné des résultats encourageants.

Avec les 1 345 nouveaux cas confirmés de Coronavirus, le Maroc compte désormais 32 007 malades de Coronavirus. Les 19 nouveaux décès recensés en 24 heures (9 à Casablanca, 5 à Tanger, 2 à Fès, 1 à Marrakech, Meknès et Al Haouz), portent le nombre de personnes emportées par la maladie à 480.

Selon Hespress, 22 190 guérisons ont été enregistrés depuis l’apparition de la maladie au royaume, le 2 mars dernier. Tout compte fait, 9 337 personnes sont en cours de traitement dans les différents services sanitaires du Maroc. Avec respectivement 366 et 309 cas déclarés, les villes de Casablanca et Marrakech enregistrent plus de la moitié des 1 345 nouvelles infections.

Côté répartition géographique, reprend le journal, 432 cas ont été enregistrés dans la région de Casablanca-Settat (366 à Casablanca, 44 à Settat, 11 à Mohammedia, 4 à Sidi Bennour, 2 à Nouaceur, Benslimane et El Jadida et un cas à Berrechid), 354 à Marrakech-Safi (309 à Marrakech, 14 à Youssoufia, 13 à Safi, 8 à Rhamna et Essaouira et 1 à Al Haouz et El Kelâa des Sraghna).

A un degré moindre, d’autres régions sont aussi touchées : 194 dans la région de Fès-Meknès (100 à Fès, 48 à Meknès, 33 à Sefrou, 6 à Boulmane, 4 à Taza, 2 à El Hajeb et un à Taounat), 131 à Tanger-Tétouan-Al Hoceima (81 à Tanger, 26 à Ouazzane, 17 à Fahs Anjara, 6 à Tétouan et un cas à Mdiq-Fnideq), 101 dans la région de Rabat-Salé-Kénitra (46 à Salé, 25 à Rabat, 10 à Témara, 7 à Sidi-Kacem, 6 à Kénitra et Khémisset et un à Sidi-Slimane).

Les autres régions ayant enregistré de nouveaux cas sont Draâ-Tafilalet (49), Béni Mellal-Khénifra (40), l’Oriental (22), Souss-Massa (11), Dakhla-Oued Eddahab (7), Laâyoune-Sakia El Hamra (2) et Guelmim-Oued Noun (2), a ajouté Hespress qui, revenant sur les cas actifs, a relevé que 9 337 personnes sont actuellement sous traitement.

Ces malades sont répartis entre les régions de Casablanca-Settat (2 367), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (2.202), Fès-Meknès (2.026), Marrakech-Safi (1.327), Rabat-Salé-Kénitra (781), Béni Mellal-Khénifra (211), Drâa-Tafilalet (152), l’Oriental (127), Souss-Massa (57 cas), Laâyoune-Sakia El Hamra (43 cas) Dakhla-Oued Eddahab, (35), et Guelmim-Oued Noun (9 cas).

Dans la foulée, le port de Laâyoune sera fermé « jusqu’à nouvel ordre afin d’éviter une deuxième vague du nouveau Coronavirus », a annoncé la wilaya de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, ce samedi 8 août 2020. Ainsi, les propriétaires des bateaux de pêche et les marins ont été informés qu’il a été décidé la fermeture pour freiner la propagation.