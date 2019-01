Lors de sa dernière année à la Maison blanche, le Président américain Barack Obama a reçu plusieurs cadeaux dont le plus important a été offert par le roi du Maroc, Mohammed VI.

La liste des cadeaux qui ont été offerts par les chefs d’Etat au Président américain à Barack Obama, lors de sa dernière année à la Maison blanche a été rendue publique, indique le site Telquel, qui précise qu’on y retrouve un cadeau de valeur offert par le roi du Maroc, Mohammed VI.

Le site précise que c’est le bureau chargé du protocole au sein du département fédéral américain qui a livré la liste des présents reçus par l’ancien Président Barack Obama. Un exercice de transparence qui permet d’avoir une idée sur la nature des cadeaux que les différents chefs d’Etats remettent à leur homologue américain lors des différentes visites. Ainsi, le Telquel, qui cite un document officiel du département d’Etat américain repéré par Yabiladi, indique que le département fédéral chargé de lister les présents qui vont aux archives nationales américaines a révélé que le cadeau le plus cher reçu par la famille Obama en 2016 a été offert par le roi du Maroc, Mohammed VI.

Et de préciser qu’il s’agit d’une broche en plaqué or sertie de diamants et de rubis, une pochette en or sertie d’un diamant et dotée d’un fermoir en émeraude, des boucles d’oreilles en diamant et des boucles d’oreille en forme de goutte d’eau serties de diamants et d’émeraudes. La valeur de ces présents est estimée à 101 200 dollars américains (plus de 77 000 euros).

La générosité du souverain envers les Obama ne s’arrête pas là. En effet, en 2011, le roi Mohammed VI avait offert au Président américain une photo en noir et blanc d’un enfant la veille de la cérémonie de commémoration du 11ème anniversaire des attentats du 11 septembre. Par ailleurs, en 2009, le roi du maroc avait offert à Barack Obama une collection de neufs livres sur l’Histoire et la culture du Maroc.