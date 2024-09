Mali vs Cameroun : un choc titanesque pour le sacre U18

La finale du FIBA AfroBasket U18 oppose ce soir le Mali, vainqueur de deux des trois dernières éditions, au Cameroun, l’outsider inattendu. Un duel alléchant entre expérience et fougue qui promet de tenir toutes ses promesses.

Le Mali et le Cameroun s’apprêtent à s’affronter dans une finale épique du FIBA AfroBasket U18. C’est l’aboutissement d’un parcours exceptionnel pour ces deux nations africaines. Le Mali, vainqueur en 2018 et 2020 et troisième en 2022, cherche à retrouver sa couronne et à décrocher un troisième sacre. Face à lui, le Cameroun, révélation du tournoi, a su se hisser en finale après un début de compétition en demi-teinte.

Les Maliens, emmenés par leur pivot dominant Youssouf Traoré, candidat au titre de MVP, et le talentueux Ousmane Bagayoko, ont impressionné tout au long de la compétition. Leur jeu collectif bien huilé et leur efficacité offensive ont fait merveille, notamment lors de leur victoire face au Nigeria en quart et au Sénégal en demi-finale. L’expérience du groupe malien, habitué aux grands rendez-vous, pourrait s’avérer décisive dans les moments cruciaux de la rencontre.

Deux styles de jeu en opposition

Le Cameroun, quant à lui, a su créer la surprise en atteignant la finale. Après des débuts difficiles, les Lions Indomptables juniors ont trouvé leur rythme de croisière, enchaînant les victoires grâce à un collectif soudé et une énergie débordante. Leur force de frappe repose sur l’intérieur puissant Amadou Seini et l’ailier polyvalent Herman Bel. La jeunesse et l’enthousiasme de l’équipe camerounaise pourraient bien bousculer les certitudes maliennes.

Bien que les deux finalistes aient déjà assuré leur qualification pour la Coupe du Monde U19, cette rencontre déterminera leur rang de qualification. Ce match est aussi une vitrine exceptionnelle pour le basket africain, mettant en lumière les jeunes talents du continent.

La finale s’annonce indécise et passionnante. Les spectateurs de l’Université de Pretoria où se déroulera la rencontre, peuvent s’attendre à un spectacle de haut vol.