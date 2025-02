Mali : quatre gendarmes blessés dans une attaque du convoi d’un ministre

Le Mali, plongé dans une crise sécuritaire depuis 2012, a été une nouvelle fois secoué par une attaque violente jeudi 13 février 2025, visant le convoi du ministre malien de l’enseignement supérieur, Bouréma Kansaye. L’incident, qui a eu lieu dans la région de Sikasso, dans le sud du pays, a fait quatre gendarmes blessés, dont l’un gravement. L’attaque, menée par des militants présumés liés à Al-Qaïda, a eu lieu entre 12h et 13h (heure locale), près de la ville de niéna.

L’attaque a été attribuée à la katiba Macina, un groupe armé affilié à al-qaïda, qui mène des opérations dans la région du sahel. Selon les informations recueillies par un consortium de journalistes et de sources sécuritaires, les assaillants ont tiré une roquette sur le convoi du ministre Kansaye, provoquant une explosion violente. La riposte des gendarmes, chargés de protéger le convoi, a été immédiate et a permis de repousser les assaillants après des échanges de tirs intenses.

La situation a été rapidement maîtrisée, et le convoi a pu poursuivre sa route vers Sikasso, malgré les dégâts et les blessés. D’après un membre de la délégation, « la réaction des gendarmes a été rapide et efficace, ce qui a permis à la délégation d’arriver à destination sans perdre de temps ». Cependant, des informations contradictoires ont circulé concernant l’état de santé du ministre, bien que certaines sources aient rapporté qu’il n’a pas été gravement blessé.

Des blessés mais pas de morts

Bien que l’attaque ait été violente, aucune victime mortelle n’a été signalée, mais plusieurs blessés ont été déplorés. Selon des informations partagées par une source sécuritaire sous couvert d’anonymat, « plusieurs blessés, dont certains dans un état grave » ont été transportés après l’incident. Parmi eux, quatre gendarmes ont été blessés, un d’entre eux étant dans un état critique.

Cet événement survient après une série d’attaques similaires qui secouent le pays, exacerbé par la violence de groupes djihadistes et de milices communautaires, qui déstabilisent depuis plusieurs années la région du sahel. Il y a seulement une semaine, une attaque contre un convoi militaire a fait 32 morts, incluant civils et militaires, et a intensifié l’inquiétude quant à la sécurité dans cette zone déjà très instable.

Attaques contre des cibles militaires et civiles

Le Mali, sous régime militaire depuis deux coups d’État en 2020 et 2021, fait face à une situation sécuritaire dégradée, avec la prolifération de groupes armés affiliés à Al-Qaïda et à l’état islamique. Ces groupes mènent des attaques contre des cibles militaires et civiles, exacerbant une crise humanitaire de grande ampleur. Les forces de sécurité maliennes sont régulièrement confrontées à ces groupes djihadistes, souvent sur des terrains difficiles, et doivent faire face à des attaques de plus en plus fréquentes et sophistiquées.

Depuis 2012, lorsque des groupes armés ont commencé à occuper le nord du Mali, le pays a été plongé dans une guerre qui a attiré des forces internationales pour tenter de stabiliser la situation. Mais, malgré l’engagement de la communauté internationale, la sécurité dans la région reste fragile, et les attaques djihadistes continuent de provoquer des pertes humaines et de déplacer des milliers de civils.

Des attaques djihadistes répétées

La violence djihadiste ne cesse d’augmenter, et les attaques contre des personnalités politiques, des militaires et des civils deviennent de plus en plus courantes. Le meurtre du chef de cabinet du président de la transition, le général Assimi Goïta, lors d’une attaque contre son convoi en avril 2023, en est un exemple tragique. Le Mali semble pris dans un engrenage de violences qui touche aussi bien les populations civiles que les autorités gouvernementales.