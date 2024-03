L’armée algérienne a réalisé des résultats probants dans la lutte contre le trafic de drogue et le terrorisme, avec notamment une saisie de plus de 500 kilos de haschich en provenance du Maroc.

L’armée algérienne a intensifié ses efforts dans la lutte contre le trafic de drogue et le terrorisme, avec des résultats probants. Au cours de la période du 13 au 19 mars 2024, les forces de l’ANP ont réussi à saisir 546 kg de haschich traité et à déjouer plusieurs tentatives de trafiquants visant à introduire cette substance via les frontières avec le Maroc.

Lutte contre la criminalité organisée

Un terroriste actif au sein des groupes terroristes à l’étranger a été arrêté, ainsi que 15 éléments de soutien aux groupes terroristes. Ces arrestations contribuent à la sécurité du pays. L’ANP a également intensifié ses efforts dans la lutte contre la criminalité organisée. 27 narcotrafiquants ont été arrêtés et 9586 comprimés psychotropes ont été saisis.

D’autres opérations menées par l’armée ont permis de saisir, 29 véhicules, 86 groupes électrogènes, 69 marteaux-presseurs, des explosifs, du matériel de dynamitage ainsi que du matériel utilisé dans les opérations d’excavation illégales d’or. 14 autres personnes ont été arrêtées et diverses armes et munitions ont été saisies.

355 tentatives d’émigration clandestine

En mer, les Garde-côtes algériens ont déjoué 355 tentatives d’émigration clandestine et ont arrêté 1551 immigrants clandestins. Ces résultats s’inscrivent dans le cadre des efforts constants déployés par l’ANP pour garantir la sécurité et la stabilité du pays. L’ANP s’engage à poursuivre sa lutte contre le trafic de drogue, le terrorisme et la criminalité organisée, et à protéger les frontières du pays.

L’armée algérienne est un rempart contre les menaces qui pèsent sur le pays. Son engagement et son professionnalisme sont salués par la population algérienne. Ses actions contre le trafic de drogue, le terrorisme et la criminalité organisée sont de nature à garantir un avenir paisible à l’Algérie. Surtout que ce pays est sous la menace terroriste.