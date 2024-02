L’ANP, bouclier de l’Algérie contre la drogue en provenance du Maroc

Le bilan des opérations de l’Armée nationale populaire (ANP) du 14 au 20 février 2024 dresse un tableau rassurant de la vigilance et de l’efficacité des forces armées algériennes face aux multiples dangers qui guettent le pays. Notamment la drogue en provenance du Maroc.

Un combat sans merci contre les narcotrafiquants

L’ANP révèle avoir porté un coup dur aux narcotrafiquants en mettant la main sur des quantités record de drogues, dont plus de 59 tonnes de cocaïne, 15 quintaux et 32 kilogrammes de kif traité et 88 644 comprimés psychotropes. Des drogues en provenance du Maroc, selon l’ANP. Cette performance remarquable témoigne de la détermination de l’Armée algérienne à endiguer le fléau du narcotrafic et à protéger la société algérienne de ses méfaits.

L’ANP a également intensifié ses efforts pour contrer la criminalité organisée. 35 narcotrafiquants et 286 individus impliqués dans divers trafics ont été appréhendés. De plus, d’importantes saisies ont été réalisées, notamment 45 véhicules, 120 groupes électrogènes, 62 marteaux-piqueurs, des explosifs et des équipements utilisés dans l’orpaillage illicite. Ces actions d’envergure démontrent la capacité de l’ANP à démanteler les réseaux criminels et à garantir la sécurité des citoyens.

L’ANP traque les ennemis de la nation

Deux éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés et deux casemates pour terroristes ont été découvertes et détruites. Cinq (5) bombes de confection artisanale et d’autres effets ont également été saisies. L’ANP ne ménage aucun effort pour traquer les terroristes et préserver la paix et la stabilité du pays.

L’ANP veille également à la sécurisation des frontières nationales. 45 individus ont été interceptés alors qu’ils tentaient de franchir les frontières illégalement. De plus, 2 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, 22 fusils de chasse, un pistolet automatique, 27 112 litres de carburants, 91 tonnes de denrées alimentaires, 20 quintaux de tabac et 6 760 unités de diverses boissons ont été saisis.

Sécurité des frontières et lutte contre la migration clandestine

Par ailleurs, les Garde-côtes ont mis en échec des tentatives d’émigration clandestine de 50 individus et ont arrêté 384 immigrants clandestins de différentes nationalités. L’ANP s’affirme ainsi comme un rempart infranchissable contre les dangers qui menacent l’intégrité du territoire national.

L’ANP se dresse comme un bouclier protecteur de l’Algérie. Son engagement et ses actions sur le terrain garantissent la sécurité et la stabilité du pays, face aux défis sécuritaires en constante évolution.