Les rafraîchisseurs d’air sont-ils efficaces pour lutter contre la canicule ?

Le continent africain aussi est touché par des températures de plus en plus élevées qui sont souvent difficiles à supporter pour les personnes les plus fragiles, surtout dans les grandes villes. Les pouvoirs publics investissent de plus en plus dans la prévention pour prévenir des risques et les citoyens apprennent à s’adapter. Les rafraîchisseurs d’air sont de plus en plus populaires, mais sont-ils vraiment efficaces ?

Une solution rafraîchissante

Les rafraîchisseurs d’air ont un fonctionnement assez simple puisqu’ils consistent à souffler de l’air qui traverse d’abord de l’eau fraîche ou carrément gelée. Résultat, l’air est refroidi et il rafraîchit plus facilement et plus rapidement la pièce. C’est donc une solution tout à fait fonctionnelle, même si elle est moins efficace qu’un climatiseur classique.

Cependant, il faut veiller à ne pas acheter n'importe quel rafraîchisseur. Un rafraîchisseur de mauvaise qualité n'aura pas plus d'intérêt qu'un ventilateur sur lequel vous aurez posé un torchon mouillé.

Une solution plus écologique

Le rafraîchisseur est donc moins puissant et efficace qu’un climatiseur. Néanmoins, il présente l’avantage immense d’être une solution beaucoup plus écologique. Pourquoi ? D’abord, parce qu’il consomme moins d’énergie. Certes, il a besoin d’électricité, mais il en consomme moins qu’un climatiseur.

Ensuite, un climatiseur ne fonctionne pas seulement avec de l’électricité, mais aussi avec du gaz réfrigérant, souvent du fréon, qui est un gaz extrêmement polluant. Utiliser un climatiseur pour lutter contre le réchauffement climatique est une très mauvaise solution à long terme puisqu’il renforce en fait la montée des températures globales sur la planète.

Une solution plus pratique et plus économique

Pour finir, le rafraîchisseur est également une solution plus pratique et plus économique. Plus pratique parce qu’il ne nécessite pas d’installer un tuyau d’échappement de l’air chaud qu’il produit, contrairement à un climatiseur. Vous n’aurez donc pas besoin de garder une ouverture pour faire passer ce tuyau à l’extérieur afin d’évacuer de l’air brûlant.

Enfin, il est plus économique parce qu’il consomme moins d’électricité, mais également parce qu’il coûte moins cher à l’achat. Ce n’est donc pas étonnant qu’il soit de plus en plus populaire. En plus, il est beaucoup moins fragile qu’un climatiseur et plus facile à réparer. Un rafraîchisseur pourra durer pendant de longues années sans jamais vous faire défaut.