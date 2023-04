Le Sénégal dans l’euphorie d’un match amical contre le Maroc

L’information d’un duel de fauves circule au Sénégal, depuis quelques jours. Ce, après une sortie de Walid Regragui, le coach marocain, qui disait viser un trophée continental, après s’être offert le Brésil. Un duel Sénégal-Maroc est annoncé au pays de la Téranga.

Après une première victoire des Lions de l’Atlas face aux quintuples champions du monde, le Maroc avait décliné ses ambitions. Son sélectionneur, Walid Regragui, avait confié que son prochain objectif est de conquérir une deuxième Coupe d’Afrique des nations. Le Maroc ayant déjà remporté l’édition de 1976. « Bien sûr qu’on est favoris, comme beaucoup d’équipes, pour la prochaine CAN », a lancé le coach marocain.

Match amical sur demande de la Fédération marocaine

Dans la foulée, des médias sénégalais ont annoncé un match amical à venir entre Lions de la Teranga et ceux de l’Atlas. Un match perçu par nombre de Sénégalais comme une première finale entre le vainqueur de la CAN (Sénégal) et la première équipe africaine au classement FIFA (Maroc). Sans oublier que les Lions de l’Atlas ont été demi-finaliste du Mondial Qatar.

Certains journaux ont été jusqu’à préciser que la programmation, en juin prochain, de cette belle affiche, a été faite sur demande de la Fédération marocaine. Une information aux allures fondées, d’autant qu’il est fait échos d’un décalage des matches de juin, comptant pour la 5ème journée des éliminatoires de la CAN 2023.

Les Lions du Sénégal doivent jouer le Bénin, à Cotonou, le 12 juin. Ce, dans le cadre de l’avant-dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023. Ils doivent boucler les éliminatoires face à l’équipe rwandaise. Un match prévu à Kigali, le 4 septembre. Une confrontation amicale Sénégal-Maroc durant ce mois de juin ne serait certainement pas de trop.

La première équipe africaine contre le champion d’Afrique

Seulement, ceux qui rêvent d’un match Sénégal-Maroc devront encore patienter, relève Le Quotidien, dans son édition de ce mercredi. Le journal sénégalais de placer cette annonce dans le compte des « fake news », puisqu’il n’y a « jamais eu de contact entre les deux fédérations au sujet d’une rencontre amicale », précise le média.

« En ce moment, le Sénégal ne peut pas rêver mieux que d’affronter les joueurs marocains. Non seulement, ce serait un très beau match, mais qui s’inscrit dans un logique. Le Maroc est la première équipe africaine, selon le classement FIFA, mais il est derrière le Sénégal, champion d’Afrique. Ce match permettrait de clarifier davantage les choses », estime Mafall Fall, footballeur professionnel.