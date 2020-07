Le Gabonais Aubameyang surfe sur la Premier League anglaise

Le Gabonais Aubameyang n’a jamais aussi dominé le championnat anglais que lors des deux dernières saisons, où il est régulièrement parmi les deux meilleurs marqueurs.

Par Daouda Ndour

En 2019, les Africains du championnat d’Angleterre avaient réussi un exploit inédit en occupant, simultanément à trois, la tête des meilleurs buteurs de ce championnat de football. En effet, le Sénégalais Sadio Mané, l’Egyptien Mouhamed Salah et le Gabonais Pierre Emerick Aubameyang avaient marqué chacun vingt-deux buts, devenant ainsi co-meilleurs buteurs de cette Premier League.

En 2020, le Gabonais a raté de très peu la performance XXL de redevenir meilleur buteur anglais de suite. Comme en 2019, en effet, il a encore frappé vingt-deux fois dans le but, avec succès. Il n’a été devancé que d’une longueur par Vardy, auteur de vingt-trois réalisations. Comme quoi, cet Africain de teint clair a étalé ses grands talents de buteur dans l’un des championnats les plus difficiles et les plus suivis d’Europe et du monde.

Au même moment, Sadio Mané est cité comme probable meilleur joueur dudit championnat. Pendant que Salah fait partie des trois hommes clés qui ont permis à leur club, Liverpool, de regagner le titre de champion de la Premier League anglaise, trente ans après leur dernière consécration. C’est dire que l’Afrique s’installe confortablement bien dans le championnat anglais.

Pour la prochaine saison, cependant, nul ne peut dire avec précision que ces trois Africains continueront d’évoluer dans ce championnat. Car Sadio Mané et Salah sont souvent cités comme pouvant rejoindre d’autres clubs dans d’autres pays européens.