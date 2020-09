Le comédien ivoirien Decothey est papa pour la première fois !

Gnago Guisso Gahuidi Decothey, plus connu sous le nom de Decothey, vient d’avoir son premier bébé. L’information a été donné, il y a quelques heures, par le biais d’un post sur sa page Facebook.



Le nouveau-né de la famille Gnago est un joli petit garçon. En effet, comme cela a été indiqué sur ladite page : « Gloire à Dieu…mon 1er garçon. Ziglipatapli.pan pan ». A cette publication, a été jointe une photo sur laquelle on aperçoit d’un côté Decothey, avec un large sourire qui témoigne de toute sa joie, et de l’autre son héritier qui semble très ravi de faire partie de sa famille.

Gloire à Dieu…mon 1er garçon.Ziglipatapli.pan pan Publiée par Decothey-officiel sur Mercredi 2 septembre 2020

Ainsi, depuis la publication de cette photo et son repartage par la célèbre page Facebook « Les Ethnies de la Côte d’Ivoire et d’Afrique », les commentaires n’arrêtent pas de pleuvoir. Nombreux sont, en effet, les internautes qui partagent la joie de l’humoriste ivoirien et de ses proches. Nous ne comptons plus le nombre de félicitations qui ont été adressées à Decothey pour cet heureux évènement.

Certains de ses admirateurs n’ont pas pu s’empêcher de le taquiner en cherchant à savoir s’il a fini par être doté par une femme. Qu’il vous souvienne dans la célèbre série ivoirienne Ma Famille, Decothey ne ratait pas une occasion de dire à qui voulait l’entendre qu’il se ferait doter par une femme.

Quoi qu’il en soit, la naissance de ce petit garçon apporte beaucoup de bonheur à notre nouveau papa qui n’est plus dans la fleur de l’âge. AFRIK.COM en profite pour souhaiter au petit Decothey, la bienvenue.