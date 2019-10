Le Camerounais Justilin Foimi vainqueur de l’édition 2019 du Marathon International de Douala

Justilin Foimi a battu le record de 3 min (2h 15 min) et dévient le premier coureur camerounais à remporter le Marathon International de Douala, qui s’est déroulé le dimanche 27 octobre 2019.

Au terme de la 3e édition du Marathon International de Douala, le Cameroun a été honoré cette fois-ci grâce à son meilleur athlète, le marathonien Justilin Foimi. Après la 2e place en 2017 (2 h 26 ‘ 14 »), la 3e en 2018 (2h28’39 » 92), le coureur de fond camerounais s’est offert une première place historique à ce grand rendez-vous international, avec un temps record de 2 h 15 min. L’athlète camerounais a ainsi mis un terme à l’hégémonie des athlètes kényans, qui ont remporté les deux premières éditions.

Le succès de cet athlète de course de fond, cette année, est le fruit d’une longue période de préparation. En effet, ce champion international a confié, avant la compétition, avoir suivi une préparation spécifique pendant quatre mois, au Kenya, avec le soutien de Tara Sports & Entertainment, l’organisateur de la compétition. Ceci, non seulement pour décrocher le trophée, mais également pour battre le record de ce marathon. Une promesse tenue, qui permet au Cameroun de figurer désormais parmi les trois vainqueurs du Marathon international de Douala.

Le Camerounais succède au Kényan, Philip Tirop Lagat. Le podium messieurs était complété par les Kényans, Henry Kogey et Simon Tarus. Après son exploit à Douala, ce champion est attendu aux Marathon International de Ouagadougou et Marathon de Paris. Chez les dames, le Kenya a confirmé sa suprématie. Victoire de Sheila Jepkossei devant ses compatriotes Mercy Too et Nancy Rotich.

D’après les chiffres, quelque 4500 athlètes amateurs et professionnels ont pris part à ce week-end de 3e édition du Marathon International de Douala. Outre les 42,195 km, il y avait également au menu le semi-marathon de 21,097 km, la marche familiale de 3 km et le Marchathon de 10 km.

30 ans après, le Cameroun renoue avec le Marathon International

En effet, le 28 octobre 2017, Tara Sports and Entertainment avait organisé, sous le parrainage de la Communauté urbaine de Douala et la supervision technique de la Fédération Camerounaise d’Athlétisme, le Marathon International de Douala. Cette première édition avait réuni 3150 participants venant du monde entier.