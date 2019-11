Le Cameroun a abrité la 5ème édition du Forum des marchés africains d’assurance

La Fédération des Sociétés d’Assurances de Droit National Africaines (FANAF), en collaboration avec l’Association des Sociétés d’Assurances du Cameroun (ASAC), a organisé du 7 au 8 novembre 2019, dans la capitale économique du Cameroun, la 5è Édition du Forum des Marchés sur le thème : « Relecture du traité CIMA, quelles orientations pour nos marchés après 25 ans de mise en œuvre ».

Le thème central a fait l’objet de quatre panels :

– Panel 1 : Le Traité CIMA, quel bilan après 25 ans de mise en œuvre.

– Panel 2 : Le Traité CIMA à l’épreuve des mutations de l’écosystème juridique, économique.

– Panel 3 : Efficience, indépendance et autonomie de l’organe de supervision et de ses relais.

– Panel 4 : Mise en place une législation porteuse de développement pour les marchés et de stabilité pour les acteurs.

Il faut signaler que la Fédération des Sociétés d’Assurances de Droit National Africaines plus connue sous le sigle « FANAF » a été créée le 17 mars 1976 à Yamoussoukro (République de Côte d’Ivoire), pour répondre à l’étroitesse des marchés qui a été remarquée et plusieurs fois signalée à une certaine époque par les spécialistes et les acteurs du monde de l’assurance. L’autre grand défi étant de favoriser la création de sociétés d’assurances purement locales avec des capitaux entièrement ou partiellement africains. A cette époque, il est apparu nécessaire au fil des événements, de trouver une solution au développement de toutes les compagnies qui prenaient forme ici et là dans le continent sans que des normes claires et consensuelles accompagnent ce mouvement. C’est donc pour donner une dynamique véritable à l’industrie des assurances, que des hommes et femmes de bonne volonté (parmi lesquels on pourrait citer les noms de Daniel Porouonjou Taponzié, Léon Amon, Victor Mobioh, Diouldé Niane, Paul Tsala etc.) ont eu l’idée de mettre sur pied une association regroupant les sociétés de droit national de l’Afrique francophone.

Association professionnelle dont le siège social est à Dakar au Sénégal, la FANAF réunit (à la date du 15 février 2018) 214 Sociétés Membres dont :

53 Sociétés Vie ; 137 Sociétés Non Vie ; 19 Sociétés de Réassurances, 4 Fonds de Garantie Automobile (FGA) et 1 Société Crédit / Caution opérant dans les pays (29) suivants :

Afrique du Sud, Algérie, Bahrain, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Centrafrique, Congo Brazzaville, Côte d’Ivoire, Gabon, Ghana, Guinée Conakry, Guinée Equatoriale, Kenya, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, Nigéria, République Démocratique du Congo, Rwanda, Sénégal, Sierra Léone, Tanzanie, Tchad, Togo, Tunisie.

Ce rendez-vous annuel des différents marchés qui polarisent les 210 sociétés membres de la FANAF opérant dans 29 pays, offre un cadre de diagnostic, de dialogue et d’échanges sur les différents challenges et problématiques qui interpellent le développement de l’industrie des assurances.