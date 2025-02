Le Burundi renforce son soutien militaire à la RDC pour combattre le M23

Les autorités burundaises ont décidé de renforcer leur soutien militaire à la République Démocratique du Congo face à l’agression des rebelles du M23 qui, après avoir mis la main sur combat pourrait progresser vers Kinshasa.

Depuis quelques mois, le Burundi joue un rôle de plus en plus significatif dans le conflit qui déchire l’est de la République Démocratique du Congo (RDC). Ce soutien militaire s’inscrit dans le cadre d’un accord de coopération signé en septembre 2023 entre le Burundi et la RDC, faisant de Gitega l’un des principaux alliés de Kinshasa dans la région. Cet engagement, jusqu’ici discret, est désormais plus visible, avec la montée en puissance des Forces de Défense Nationale du Burundi (FDNB) qui ont déployé près de 10 000 soldats dans la région pour lutter contre l’hostilité croissante des groupes armés, notamment le M23, soutenu par le Rwanda.

Le Burundi, qui a longtemps observé le conflit de loin, a décidé de prendre une part plus active en envoyant des troupes en renfort. Cette décision, fruit de la coopération militaire croissante entre les deux pays, marque une étape dans l’implication du Burundi dans les affaires régionales. Depuis la signature de l’accord, la présence militaire burundaise a été progressivement renforcée sur le terrain, avec une présence qui se fait de plus en plus dense dans les provinces orientales de la RDC.

Le déploiement de la Task Force burundaise

Au cours des derniers jours, un nouveau bataillon, le 22e TAFOK (Task Force), a été formé à Gatumba, une ville frontalière située entre le Burundi et la RDC. Ce bataillon sera bientôt envoyé à Bukavu, capitale de la province du Sud-Kivu, dans le but de soutenir les forces congolaises face à l’attaque du M23. Ce déploiement marque un ajout plus qu’important aux forces déjà en place, et porte à seize le nombre de bataillons burundais engagés dans le conflit. Bien que le nombre exact de soldats varie selon les bataillons, on estime que la force totale se situe entre 8 000 et 12 000 hommes.

Lire : RDC : le M23 prend le contrôle de Nyabibwe au Sud-Kivu

Les bataillons burundais sont répartis dans plusieurs zones stratégiques de la RDC, notamment dans les Hauts et Moyens-Plateaux de Fizi et Uvira, où ils combattent les rebelles burundais du groupe RED-Tabara. Ces unités font face à des adversaires bien organisés et déterminés, ce qui a conduit le Burundi à mobiliser des ressources et des hommes de manière continue pour soutenir ses alliés congolais.

Les bataillons burundais face au M23 soutenu par le Rwanda

La plus grande partie des troupes burundaises est concentrée dans la défense de Bukavu, une ville clé dans le Sud-Kivu. Le dispositif militaire burundais dans cette zone comprend un régiment placé sous les ordres du général Pontien Hakizimana, surnommé Mingi. Ce régiment se compose de quatre brigades, chacune dotée de trois bataillons. Ces brigades sont stationnées dans des zones sensibles comme Kalehe, Kamanyola et Kavumu, aux avant-postes de la ligne de front avec les rebelles du M23.

Lire : L’Alliance Fleuve Congo/M23 établit une administration parallèle à Goma

Le rôle du Burundi dans cette zone est de taille, en raison de la menace directe que représente le M23, un groupe armé qui bénéficie du soutien du Rwanda. Ce dernier, accusé par la RDC et plusieurs observateurs internationaux d’appuyer les rebelles du M23 dans leur avancée, est une pièce maîtresse dans la complexité de ce conflit. Le Burundi, en déployant ses forces pour défendre Bukavu et ses environs, cherche à contrecarrer l’influence du M23 et à empêcher toute expansion de ce groupe.

Une Task Force burundaise aguerrie mais mal équipée

La Task Force burundaise déployée dans la région est perçue comme une force très expérimentée. Cette unité a joué un rôle important dans le ralentissement de l’avancée des rebelles, en libérant certaines localités et en infligeant de lourdes pertes au M23 et à ses alliés rwandais dans le Nord-Kivu. Toutefois, cette unité, bien qu’efficace, manque de ressources et souffre d’un manque d’équipement et de ravitaillement. De plus, la Task Force a elle-même subi des pertes humaines et matérielles importantes.

Toutefois, les troupes burundaises sont confrontées à des conditions de guerre difficiles, avec des ressources limitées. Le manque d’équipement sophistiqué et le besoin constant de réapprovisionnement logistique compliquent leur mission. Malgré tout, les soldats burundais continuent de faire preuve de détermination, et leur présence sur le terrain a contribué à modifier le rapport de forces dans certaines zones, en empêchant une domination totale du M23 dans l’Est du pays.