Le Bénin passe dans le rang des pays à revenu intermédiaire

La classification des pays par groupe de revenus, publiée chaque année par la Banque mondiale, a révélé cette année le passage du Bénin dans la catégorie des pays à revenu intermédiaire. Une première pour ce pays qui a toujours évolué dans le rang des pays à revenu faible.

Depuis ce 1er juillet 2020, le Bénin est devenu un pays à revenu intermédiaire, de la tranche inférieure. Une telle évolution est une première dans l’histoire du pays longtemps maintenu dans la catégorie des pays à faible revenu, donc les pays les moins nantis de la planète. Avec cet important pas qui vient d’être franchi, le Bénin rejoint les Etats comme le Nigeria, la Côte d’Ivoire, le Sénégal, le Maroc, autres pays à revenu intermédiaire sur le continent.

Dans un communiqué rendu public hier par le ministère béninois de l’Economie et des Finances pour annoncer la nouvelle, on peut lire ce qui suit : « la classification est basée sur le calcul du revenu national brut de chaque pays pour l’année précédente. Elle tient compte des caractéristiques économiques comme le taux de croissance économique, le taux d’inflation, le taux de change et le taux de croissance démographique ».

En clair, ce changement de catégorie tient surtout à l’amélioration du revenu national brut qui passe de 870 à 1 250 dollars. Reste à ce que ce bond qualitatif se ressente dans le quotidien des Béninois, surtout dans le panier de la ménagère.

Il sied de préciser que cette année, seulement dix pays, dans le monde ont connu une amélioration de leur classification par la Banque mondiale.