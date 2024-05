Layi Wasabi : L’Étoile montante de la comédie nigériane

Isaac Ayomide Olayiwola, mieux connu sous son nom de scène Layi Wasabi, est la figure montante de la comédie nigériane. Couronné meilleur créateur de contenu numérique lors de la prestigieuse cérémonie des Africa Magic Viewers’ Choice Awards (AMVCA), Layi Wasabi est aujourd’hui un nom réputé pour ses sketches humoristiques et ses performances à l’écran.

Né et élevé à Lagos, au Nigeria, Layi Wasabi a très tôt développé un penchant pour la comédie. Dès son jeun e âge, il s’est lancé dans la création de sketches humoristiques, qu’il partageait initialement avec ses amis et sa famille. C’est l’avènement des réseaux sociaux qui va servir de tremplin à sa carrière. Avec ses plus de 2 millions de followers sur Instagram, il va toucher un public plus large et gagner rapidement en popularité. Ses observations fines et son humour accessible se révèlent être un miroir de la vie quotidienne nigériane.

Outre ses contributions à la comédie, Layi Wasabi a également fait ses preuves en tant qu’acteur. Il joue des rôles significatifs dans des séries télévisées nigérianes à succès telles que « The Johnsons » et « Fuji House of Commotion ».

Avec son humour distinctif, son charisme naturel et son engagement, Layi Wasabi est un artiste à suivre de près.