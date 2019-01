TV5MONDE Afrique diffusera en exclusivité la série Togolaise « Hospital IT » produite par Côte Ouest Audiovisuel, leader de la distribution de contenus audiovisuels en Afrique, dont TV5MONDE est partenaire. Les 26 épisodes de la série Hospital IT seront diffusés à partir du mois de décembre prochain du dimanche au jeudi à 18h00 sur TV5MONDE Afrique. La série a été révélée cette semaine au public lors de la 19ème édition du festival de la fiction TV de la Rochelle et s’est retrouvée nommée parmi les meilleures fictions Francophones étrangères.

Apres avoir terminé son internat en France, Tanya, jeune médecin, rentre au Pays pour intégrer la clinique de son père, le Professeur Diallo. Elle découvre avec effroi que ce dernier a décidé d’expérimenter un protocole inédit consistant à faire collaborer médecine conventionnelle et médecine traditionnelle africaine. L’unité de médecine traditionnelle africaine est dirigée par Idriss, tradipraticien moderne et séduisant, qui a été formé par son père, un guérisseur réputé. Malgré les différences de point de vue et de méthodes, Tanya et Idriss parviennent à soigner les cas les plus désespérés. Idriss est envouté par Tanya, qui elle même est ensorcelée par le charme ravageur de ce dernier. Ils s’aiment, ils se détestent, ils ne peuvent plus se passer l’un de l’autre. La clinique devient alors le lieu de conquêtes médicales et émotionnelles.

Titre : HOSPITAL I.T.



Genre : COMEDIE DRAMATIQUE



Réalisation : ANGELA AQUEREBURU, JEAN-LUC RABATEL



Production: YOBO STUDIOS, COTE OUEST



Pays : TOGO, CÔTE D’IVOIRE



Année de Prod : 2017