La luxuriante collection de voitures de Cristiano Ronaldo

La star portugaise Cristiano Ronaldo est certainement l’une des personnalités sportives les plus riches de la planète. Ce qui fait sans doute que CR7 possède une collection de voitures incroyable, y compris une Bugatti Veyron d’une valeur de 1,7 million de dollars (948 millions FCFA).

Cristiano Ronaldo est l’un des athlètes les plus riches du monde avec une fortune estimée à environ 250 millions de livres sterling (182 milliards FCFA), un salaire hebdomadaire de 365 000 livres sterling (265,6 millions FCFA) et des millions de fans sur les réseaux sociaux. Le grand amateur de voitures a également un contrat à vie avec le géant du sport Nike et a conclu des accords avec des marques telles que Tag Heuer, Armani, Castrol et PokerStars.

Le multiple vainqueur du Ballon d’Or possède une énorme collection de voitures exotiques, qui seraient au total 19 et d’une valeur de près de 5 millions de dollars (2,8 milliards FCFA). La voiture la plus chère de Ronaldo est une Bugatti Veyron d’une valeur de 1,7 million de dollars (948 millions FCFA), tandis que la moins chère est une Mercedes-Benz C220 CDI. Dans une vidéo promotionnelle qu’il a faite pour Bugatti Chiron avec sa Bugatti Veyron, il a présenté son garage personnel.

CR7 semble être un fan de vitesse ayant une autre machine, la Lamborghini Aventador LP 700-4, qui vaut 318 000 dollars (177,4 millions FCFA). La star portugaise de 35 ans, qui évolue dans le club italien de la Juventus, possède également une Bentley GT Speed d’une valeur de 220 000 dollars (122, 7 millions FCFA). Cristiano Ronaldo est propriétaire de 19 voitures exotiques, dont une Audi R8. Une voiture de sport allemande, qui semble très populaire parmi les célébrités du monde entier, coûte 150 000 dollars (83, 7 millions FCFA).

La Ferrari est un rêve pour beaucoup et Cristiano Ronaldo en a trois : La 599 GTO lui aurait coûté 385 000 dollars (214 ,8 millions FCFA). La deuxième Ferrari de sa collection est la 599 GTB Fiorano, qu’il a achetée en 2008 au prix de 310 000 dollars (173 millions FCFA). En plus de cette collection de voitures de luxe, CR7 possède également une maison de vacances d’une valeur d’environ 1,3 million de livres sterling (946,3 millions FCFA) à Marbella. Il surplombe la mer et dispose d’un théâtre intégré, d’allées à LED et d’une piscine à débordement.