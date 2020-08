La chroniqueuse Zunon Eunice nominée au Critérium Africain 2020

Cela fait maintenant plusieurs jours que la célèbre chroniqueuse de l’émission Peopl’Emik, Zunon Eunice, a été nominée au Critérium Africain dans son édition 2020. Elle va donc prendre part à cette émission des Music Awards qui se tiendra, cette année, en Belgique. Une nouvelle que l’artiste chroniqueuse ivoirienne n’a pas manqué de partager avec ses fans sur sa page Facebook en les invitant à voter massivement pour elle.

La phase de votes se poursuit pour l’édition 2020 du Criterium Africain Music Awards

Prévue pour se dérouler du 1er août au 6 septembre 2020, la nouvelle édition du Critérium Africain bat son plein. Après la nomination de ses collègues dans diverses catégories (Afro-Beats, Bikutsi, Makossa, etc.), c’est au tour de Zunon Eunice de se voir nominer dans la catégorie « Artiste Chroniqueuse ». Une nouvelle que l’artiste a d’ailleurs accueillie avec beaucoup d’entrain.

Le plus étonnant pour l’instant, c’est l’absence de rivalité dans la catégorie dans laquelle la chroniqueuse est inscrite. En effet, contrairement aux autres catégories qui comptent chacune plusieurs nominés, Zunon Eunice est la seule et unique chalengeuse de la sienne. Néanmoins, cela ne l’a pas empêché de susciter chez ses admirateurs le désir de voter pour elle. Elle a déjà obtenu plus de 1 500 voix alors que les votes ne prendront fin qu’au bout des prochaines 48 heures.

Il faut noter que cette nomination de Zunon Eunice est une première pour le Critérium Africain qui, jusque-là, n’avait encore jamais eu à nommer un artiste chroniqueur aux Music Awards en Belgique. Cette initiative du Critérium Africain démontre d’ailleurs l’intérêt qu’il accorde à la promotion du talent artistique africain.

Ladjilaaaaaaaaaa Je suis nominée en Belgique et puis je suis assise ici entrain de penser à manger seulement 🤧Pardonnez Votez moi ici oh 👇👇https://criterium-africain.com/#je_comprends_pas Publiée par Zunonbook_offociel sur Mardi 18 août 2020

Une nouvelle nomination pour Zunon Eunice

Ce n’est pas la première fois que l’artiste chroniqueuse ivoirienne est citée pour être digne d’un prix. Déjà en décembre 2019, la web-influenceuse ivoirienne avait été nominée à la 3ème édition des African Talent Awards qui s’est tenue au stade de l’Université Félix Houphouët Boigny de Cocody en Côte d’Ivoire. Mais cette fois-là, c’était pour son talent de comédienne qu’elle avait été récompensée. Elle recevait en effet à cette occasion, le titre de Best Female Comedian.

Par ailleurs, en l’absence de challenger dans le cadre de cette nouvelle sélection de l’artiste chroniqueuse, il ne fait aucun doute que d’ici quelques jours, Zunon Eunice ajoutera un nouveau titre à son palmarès. En attendant, vous pouvez témoigner votre soutien à l’artiste en allant voter pour elle.