L’Union Européenne alloue 350 millions d’euros à l’Afrique Centrale

La Commission européenne a annoncé, ce mardi, le renfort de son soutien à l’Afrique Centrale en lui octroyant 350 millions d’euros pour la période 2014-2020.

L’Union Européenne vient en aide à l’Afrique Centrale. En effet, le commissaire chargé de la coopération internationale et du développement, Neven Mimica, a signé, ce mardi 23 juin 2015, le programme indicatif régional (PIR) pour l’Afrique Centrale au titre du 11e Fonds européen de développement (FED). Ce programme s’élève à 350 millions d’euros et porte sur la période 2014-2020.

Le programme concerne trois domaines :



L’intégration et la coopération politique dans le domaine de la paix et de la sécurité qui bénéficiera de 43 millions d’euros,



L’intégration économique et le commerce au niveau régional disposera de 211 millions



Le développement durable des ressources naturelles et de la biodiversité qui recevra une enveloppe de 88 millions d’euros.

Un montant supplémentaire de 8 millions d’euros est prévu pour l’assistance à la coopération technique et aux ordonnateurs régionaux.

Pour Neven Mimica, l’intégration régionale est un moyen d’atteindre les objectifs définis dans l’accord de Cotonou et de s’appuyer sur les avancées réalisées par la Communauté économique des Etats de l’Afrique Centrale et la Commission de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique Centrale dans ces trois domaines.

L’Afrique Centrale, qui compte 160 millions d’habitants, est une région riche en ressources naturelles. Cette nouvelle aide octroyée par l’Union Européenne permettra à la région de poursuivre son action dans le domaine du développement.