Sous l’impulsion de l’Agence de Développement Sèmè City, Africa Design School by L’École de design Nantes Atlantique ouvre ses portes en 2019 à Cotonou au Bénin avec une formation BDes en design numérique. Africa Design School sera la première école de design numérique en Afrique de l’Ouest.

Pourquoi un développement sur le continent africain ?

Portée par L’École de design Nantes Atlantique et accompagnée par l’Agence de Développement Sèmè City, Africa Design School ouvrira ses portes en 2019, sous réserve de l’autorisation délivrée par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche au Bénin avec pour vocation de former des designers africains en Afrique. À travers Sèmè City, le Bénin souhaite former une nouvelle génération de talents et favoriser l’éclosion de nouveaux modèles de croissance fondés sur l’innovation « Made in Africa ». L’enjeu est de répondre aux défis économiques du Bénin et plus globalement de l’Afrique, pour offrir des opportunités d’avenir à la jeunesse du continent. La création d’Africa Design School répond aux défis des entreprises, services publics et startups du continent africain appelés à s’adapter aux nouveaux paradigmes de création, de culture digitale, de villes durables et d’expérience utilisateur.

Africa Design School by L’École de design

Cette nouvelle école s’inspire largement des principes qui ont fait le succès de L’École de design Nantes Atlantique depuis 30 ans : formation créative basée sur le projet, relations avec le monde des entreprises et approche professionnelle, La structure béninoise sera dirigée par Stéphane Gouret, directeur général adjoint de L’École de design Nantes Atlantique. Caroline Grellier, en charge de la coordination pédagogique, a la tâche de constituer une équipe enseignante constituée de professionnels du design exerçant en Afrique de l’Ouest ayant à cœur de préparer les étudiants au marché de l’emploi et à l’entrepreneuriat.

Africa Design School est hébergé au sein de Sèmè City, Cité dédiée à l’innovation et au savoir. Africa Design School devrait s’installer en septembre 2020 au sein d’un site dénommé La Ruche, actuellement en cours de réhabilitation.

« Après avoir développé des studios en Asie, en Amérique du Sud et en Amérique du Nord, nous sommes très heureux d’étendre nos activités au Bénin. Cette arrivée sur le sol africain renforce notre positionnement de précurseur dans le domaine de l’éducation au design en France et à l’international. L’École de design a porté ce projet de développement avec l’aide de Sèmè City et apporte son expertise et son ingénierie pédagogique à la structure créée. » explique Christian Guellerin, directeur général de L’École de design.

Un site web, un compte twitter et un compte Instagram concrétisent d’ores et déjà Africa Design School.

Une première formation dédiée au design numérique

Africa Design School a pour mission la promotion du design sur le continent africain et la formation aux métiers du design. La première formation proposée au sein d’Africa Design School sera une formation professionnelle Bac + 3 délivrée à Cotonou et reconnue par L’École de design. Les étudiants d’Africa Design School pourront se former à la conception de services innovants liés aux technologies de l’information et de la communication dans les secteurs de l’économie numérique. Cette formation de 1er cycle numérique a vocation à rayonner sur toute l’Afrique de l’Ouest.

« Les jeunes designers seront formés avec la pédagogie de L’École de design qui fait son succès : un design stratégique porté sur l’innovation et un enseignement en mode projet qui s’appuie sur des partenariats industriels et institutionnels forts. La demande d’UX et UI designers, de designers d’interactions et designers de services en Afrique de l’Ouest est forte pour répondre au développement du numérique dans la région. Africa Design School apporte une réponse concrète de formation de spécialistes de ces domaines d’activité » ajoute Caroline Grellier, coordinatrice pédagogique d’Africa Design School.