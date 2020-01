L’auteur camerounais Jean-René Maffo publie « Les Plaies de l’Afrique suivies de Fleurs d’amour »

Dans ce double recueil de poèmes, Jean-René Maffo dessine d’un trait de plume imagé et raffiné les tristesses des peuples africains et la force de leurs espoirs.

Une poésie imagée et raffinée qui évoque les malheurs des peuples africains, et les nombreux espoirs qu’ils portent en eux. Meurtri par les conflits et les inégalités, le continent africain souffre continuellement. Ses habitants, inquiets pour son avenir, oscillent entre quête de bonheur et espoirs déçus. Cette aspiration au mieux-être fait naître dans les cœurs de vifs désirs qui peinent pourtant à prendre corps.

Pour les y aider, Jean-René Maffo décide de leur offrir la puissance des mots. Sa poésie à fleur de peau crie la révolte et l’injustice, chante l’entente et l’amour ; elle exhorte, avec douceur, les hommes à s’unir dans la méditation pour ensuite mieux panser les blessures de leur monde…

L’AUTEUR – Jean-René Maffo est né en 1972 au Cameroun. Marié et père de famille, il a étudié les langues et les littératures francophones, se spécialisant en Littérature comparée. Trilingue, il se passionne pour les recherches scientifiques, les voyages, le sport, le cinéma et la culture.

EXTRAIT

Je m’appelle Alliance.

Me voici au pays des souffrances

Où on ne sait que faire du malheur :

Et pas une seule journée de bonheur.

Partout, ce sont des pleurs

Et point d’yeux en fleurs.