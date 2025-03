L’Armée béninoise riposte fermement à une attaque terroriste à Kantoro

L’Armée béninoise a intensifié sa lutte contre les groupes terroristes opérant dans le nord du pays. Dans la nuit du 27 au 28 février 2025, une opération militaire à Kantoro, commune de Karimama, a permis la neutralisation de neuf terroristes.

Cette action s’inscrit dans le cadre de l’opération Mirador, lancée pour contrer la menace croissante des groupes armés dans la région.

Une attaque meurtrière à l’origine de la riposte

L’affrontement trouve son origine dans une attaque à l’engin explosif improvisé (EEI) perpétrée le 26 février à Kantoro. Cet attentat a coûté la vie à un soldat et blessé deux autres. En réponse, l’Armée béninoise a mené une opération offensive. Celle-ci a combiné des actions terrestres et aériennes, afin de traquer les assaillants responsables de cette attaque meurtrière.

L’opération militaire a abouti à la neutralisation de neuf terroristes. Toutefois, au cours de l’affrontement, deux autres soldats béninois ont été blessés, portant à quatre le nombre total de militaires blessés dans cette escalade de violences. Tous reçoivent actuellement des soins appropriés, selon les autorités militaires.

L’intensification de la menace terroriste au Bénin

Depuis plusieurs années, le nord du Bénin fait face à une montée des attaques terroristes, en particulier dans les zones frontalières avec le Burkina Faso et le Niger. Les groupes djihadistes affiliés à l’État islamique (EI) et à Al-Qaïda exploitent les failles sécuritaires pour s’infiltrer et mener des attaques meurtrières.

Face à cette recrudescence de la menace, les Forces armées béninoises multiplient les interventions. En l’espace de cinq jours, elles ont déjà éliminé une vingtaine de terroristes et détruit une base logistique essentielle à leurs opérations. Cette stratégie combine actions terrestres et frappes aériennes pour limiter la capacité de nuisance des groupes armés. Les autorités militaires béninoises restent déterminées à protéger l’intégrité territoriale du pays. Cette offensive est un message aux groupes armés : le Bénin ne cédera pas face à la terreur.