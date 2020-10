L’Algérien Riyad Mahrez a officialisé sa romance avec la Britannique Taylor Ward

Après des mois de spéculations, le capitaine de la sélection algérienne de football, Riyad Mahrez, a officialisé sa romance avec Taylor Ward. C’est sur le compte Instagram de la Britannique de 22 ans que l’annonce a été publiée. « Me & U (Toi et moi) », a-t-elle écrit en légende avec un cœur. Elle a également ajouté le nom de son nouveau compagnon dans sa bio, avec l’emoji du cadenas.

Après son divorce avec son ex-femme, Rita Johal, Riyad Mahrez sort depuis avec Taylor Ward, sa nouvelle compagne. Les deux tourtereaux étaient même ensemble en vacances, cet été, à Mykonos, une île des Cyclades, dans la mer Égée, en Grèce. Si l’affaire a fait grand bruit en Angleterre, c’est parce que la jolie blonde britannique est sortie, par le passé, avec l’Argentin Sergio Agüero qui n’est autre que le coéquipier de Riyad Mahrez, à Manchester City.

Au mois de juillet dernier, Riyad Mahrez et Taylor Ward avaient été surpris, en amoureux, dans les rues de Manchester. Les clichés, sur lesquels on peut apercevoir le footballeur français Benjamin Mendy, avaient provoqué de nombreuses réactions car beaucoup pensaient le jeune homme encore marié. Sur la photo, les deux amoureux apparaissent souriants lors d’un dîner romantique et paraissent très heureux.

Pour le plus grand bonheur de leur communauté, ravie de cette officialisation tout comme sa belle-mère, Dawn Ward, vedette de l’émission de télé-réalité Real Housewives of Cheshire. D’ailleurs le père de Taylor, Ashley est un ancien footballeur, et a évolué à Manchester City, de 1989 à 1991.

À rappeler que Riyad Mahrez est marié depuis août 2015 à Rita Johal, mannequin et ancienne entrepreneuse britannique. Mais, la star algérienne a divorcé au cours de l’année 2020 avec Rita, qu’il avait rencontrée en 2014, après son transfert du joueur à Leicester City. Ils ont eu une fille en fin 2015, du nom d’Inaya.