L’Afrique est-elle prête pour l’énergie nucléaire ?

La croissance économique fait pression sur les pays pour qu’ils optent pour le nucléaire, mais des obstacles demeurent.

Il y a des années, l’énergie nucléaire était une option limitée au monde industrialisé mais bientôt le nucléaire pourrait être une source d’énergie pour une grande partie de l’Afrique, où seule l’Afrique du Sud possède actuellement une centrale nucléaire. Les gouvernements à travers le continent élaborent des politiques de développement pour devenir des pays à revenu intermédiaire à moyen terme. La croissance socioéconomique s’accompagne d’une augmentation de la demande énergétique et de la nécessité d’un approvisionnement énergétique fiable et durable. Pour les pays industrialisés qui ont besoin d’une source d’énergie propre, fiable et rentable, le nucléaire est une option intéressante. «L’Afrique a soif d’énergie et l’énergie nucléaire pourrait faire partie de la solution pour un nombre croissant de pays», déclare Mikhail Chudakov, directeur général adjoint et chef du département de l’énergie nucléaire de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). organisation internationale qui encourage l’utilisation pacifique de la technologie nucléaire.

Un tiers des près de 30 pays qui envisagent actuellement l’énergie nucléaire se trouvent en Afrique. L’Égypte, le Ghana, le Kenya, le Maroc, le Niger, le Nigeria et le Soudan se sont déjà engagés avec l’AIEA pour évaluer leur volonté de se lancer dans un programme nucléaire. L’Algérie, la Tunisie, l’Ouganda et la Zambie réfléchissent également à la possibilité de l’énergie nucléaire. «L’énergie est l’épine dorsale de tout développement fort», explique Nii Allotey, directeur du Nuclear Power Institute à la Commission ghanéenne de l’énergie atomique. « Et d’où tirons-nous de l’énergie? Nous avons de l’hydroélectricité, de l’énergie thermique, des combustibles fossiles et nous avons du gaz local, mais ces ressources diminuent. » Ils sont limités car les combustibles fossiles pourraient s’épuiser d’ici 2030. Et les prix sont volatiles.

Pour le Ghana, une électricité fiable et rentable constitue le point d’entrée vers une croissance à forte valeur ajoutée dans le secteur manufacturier et axée sur les exportations. Par exemple, les réserves de bauxite du pays – le minerai utilisé pour produire de l’aluminium – constituent une source importante de revenus, mais pour le moment, elles sont exportées brutes. « Nous avons une fonderie, mais celle-ci ne fonctionne pas à pleine capacité car l’électricité est trop chère« , explique M. Allotey. «Si nous disposions d’une électricité rentable, nous n’exporterions pas de bauxite brute, mais exporterions de la bauxite fondue à un prix beaucoup plus élevé. Ce serait un grand pas pour le Ghana. »

Pouvoir au peuple

Les gouvernements africains travaillent à rendre l’électricité plus accessible. Environ 57% de la population de l’Afrique subsaharienne n’a pas accès à l’électricité. Pour beaucoup, l’approvisionnement en électricité est caractérisé par de fréquentes coupures d’électricité, selon l’Agence internationale de l’énergie, une organisation de 30 pays essentiellement industrialisés qui ont satisfait à un ensemble de critères de sécurité énergétique.

Le Kenya envisage le nucléaire pour répondre à la demande générée par le raccordement des ménages à l’échelle nationale, ce qui devrait contribuer de manière significative à l’augmentation de 30% de la demande d’électricité prévue pour le pays d’ici 2030. « Pendant longtemps dans notre pays, les niveaux d’électrification étaient bas, mais le gouvernement a déployé beaucoup d’efforts pour électrifier l’ensemble du pays« , a déclaré Winfred Ndubai, directeur par intérim du département technique du Kenya Nuclear Electricity Board. « Même les zones considérées comme éloignées sont maintenant dynamiques. En l’espace de 10 ans environ, nous sommes passés d’un taux d’électrification de 12% à 60%. » Le Kenya dépend principalement des combustibles non fossiles pour l’énergie; Environ 60% de la capacité installée provient de l’énergie hydroélectrique et de l’énergie géothermique.

L’Afrique est-elle prête pour le nucléaire ?

«Le nucléaire ne va pas du jour au lendemain. À partir du moment où un pays lance un programme électronucléaire jusqu’à la mise en service de la première unité, des années pourraient s’écouler », explique Milko Kovachev, chef de la Section du développement des infrastructures nucléaires de l’AIEA, qui travaille avec des pays nouveaux. «La création des infrastructures nucléaires nécessaires et la construction de la première centrale nucléaire prendront au moins 10 à 15 ans.» Un programme nucléaire réussi nécessite un large soutien politique et populaire et un engagement national d’au moins 100 ans, a ajouté M. Kovachev.

Cela comprend l’engagement dans le cycle de vie complet d’une centrale électrique, de la construction à la production d’électricité et, enfin, le déclassement. En plus du temps, il y a la question des coûts. Les gouvernements et les opérateurs privés doivent faire un investissement considérable, y compris les coûts prévus de gestion des déchets. M. Kovachev souligne que « l’investissement du gouvernement pour développer l’infrastructure nécessaire est modeste par rapport au coût de la première centrale nucléaire. Mais [il] est toujours de l’ordre de centaines de millions de dollars. »

Financement de l’énergie nucléaire

Sans financement adéquat, le nucléaire n’est pas une option. « La plupart des pays d’Afrique auront du mal à investir cette somme dans un projet d’énergie nucléaire« , souligne M. Kovachev. « Mais il existe des mécanismes de financement, comme par exemple les agences d’exportation des pays fournisseurs. Tirer parti d’un approvisionnement en énergie fiable et sans émission de carbone lorsque les fournisseurs proposent de le financer peut avoir un sens pour plusieurs pays d’Afrique. »

Un autre aspect à prendre en compte est la charge qui pèse sur le réseau électrique du pays. Les centrales nucléaires sont connectées à un réseau par lequel elles fournissent de l’électricité. Pour qu’un pays puisse introduire l’énergie nucléaire en toute sécurité, l’AIEA recommande que la capacité de son réseau soit environ dix fois supérieure à celle de sa future centrale nucléaire. Par exemple, un pays devrait déjà disposer d’une capacité de 10 000 mégawatts pour générer 1 000 mégawatts d’énergie nucléaire. Peu de pays en Afrique ont actuellement une grille de cette capacité. « Au Kenya, notre capacité installée est de 2 400 mégawatts, ce qui est trop petit pour les grandes centrales nucléaires classiques », a déclaré Mme Ndubai.« Le réseau devrait augmenter pour accueillir une grande unité, ou bien, d’autres options de centrales nucléaires plus petites devraient être explorées.

L’une des options consiste à investir dans de petits réacteurs modulaires (SMR), qui figurent parmi les technologies émergentes les plus prometteuses en matière d’énergie nucléaire. Les SMR produisent de l’énergie électrique jusqu’à 300 mégawatts par unité, soit environ la moitié d’un réacteur traditionnel, et leurs principaux composants peuvent être fabriqués en usine et transportés sur des sites pour faciliter la construction. Alors que les SMR devraient commencer leurs activités commerciales en Argentine, en Chine et en Russie entre 2018 et 2020, les pays africains se méfient encore d’un tel projet. « L’une des choses sur laquelle nous sommes très clairs en termes d’introduction de l’énergie nucléaire est que nous ne voulons pas investir dans une technologie unique en son genre« , déclare Mme Ndubai. « Si les SMR représentent une opportunité pour nous, nous voudrions qu’ils soient construits et testés ailleurs avant de les introduire dans notre pays. »

Rejoindre une grille régionale est une autre option. « Historiquement, il était possible de partager une grille commune entre les pays », explique M. Kovachev. Mais, bien sûr, cela nécessite un dialogue régional. Un exemple de ce type de système est le pool énergétique ouest-africain, créé pour intégrer les systèmes électriques nationaux de la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest dans un marché électrique régional unifié. Un autre facteur qui milite contre une fuite en avant vers l’énergie nucléaire est le rejet populaire de projets coûteux et difficiles à financer. En outre, les pays se méfient de ce que, en cas d’accident de centrale nucléaire, les matières radioactives libérées nuisent à l’environnement et aux vies. Bien qu’aucun décès n’ait été enregistré lors de la catastrophe nucléaire de Fukushima au Japon en mars 2011 à la suite du séisme de Tōhoku, la libération de matières radioactives a forcé l’évacuation de dizaines de milliers d’habitants.

Assistance de l’AIEA

Bien que l’AIEA n’influe pas sur la décision d’un pays d’ajouter l’énergie nucléaire à son bouquet énergétique, l’organisation fournit des compétences techniques et d’autres informations pertinentes sur l’utilisation sûre, sûre et durable des pays qui optent pour l’énergie nucléaire. La sûreté et la sécurité sont des considérations essentielles de l’approche par étapes de l’AIEA, une méthode progressive conçue pour aider les pays qui évaluent leur capacité à se lancer dans un programme électronucléaire. Cette approche les aide à prendre en compte des aspects tels que le cadre juridique, la sûreté nucléaire, la sécurité, la radioprotection, la protection de l’environnement et la gestion des déchets radioactifs.

Mme Gil est rédactrice et attachée de presse auprès de l’Agence internationale de l’énergie atomique.