L’Afrique du Sud investit 44,2 milliards de rands dans la transformation énergétique

L’Afrique du Sud investit 44,2 milliards de rands pour accélérer sa transition énergétique. Projets solaires, batteries et emplois locaux dessinent une nouvelle ère pour son économie et son réseau électrique.

L’Afrique du Sud amorce un virage décisif vers les énergies renouvelables en annonçant un investissement colossal de 44,2 milliards de rands. À travers des projets solaires et des infrastructures de stockage énergétique, le pays ambitionne non seulement de décarboner son économie, mais aussi de moderniser son réseau électrique, soutenant ainsi son développement industriel et social. Que cache exactement cette initiative et quelles en seront les retombées ?

Une stratégie ambitieuse pour la transition énergétique

Avec des infrastructures vieillissantes et une dépendance excessive au charbon, l’Afrique du Sud s’attaque frontalement à ses défis énergétiques. Le gouvernement a désigné se saisir des projets stratégiques, dont huit dans le cadre du Renewable Energy Independent Power Producer Procurement Programme (REIPPPP). Ces projets totalisent une capacité de 1 760 MW en énergie solaire photovoltaïque et attirent des investissements de 31,4 milliards de rands.

Les entreprises locales détiennent 49 % des parts dans ces projets, tandis que le programme s’aligne sur les politiques de Black Economic Empowerment (BEE) pour garantir une participation économique inclusive.

Plus que des panneaux solaires : des emplois et un impact local

Ces projets solaires vont générer près de 6 971 emplois mesurés en années de travail, soutenant ainsi la croissance économique. De plus, 38,8 % des coûts seront consacrés aux contenus locaux, injectant près de 7,8 milliards de rands pendant la construction et 2,4 milliards de rands pour les opérations futures.

Les engagements financiers incluent également des montants dédiés aux entreprises détenues par des Sud-Africains noirs (3 milliards de rands) et aux petites entreprises, avec un accent particulier sur celles dirigées par des femmes.

La révolution des batteries : une solution pour stabiliser le réseau

Outre les projets solaires, le Battery Energy Storage Independent Power Producer Procurement Program (BESIPPPP) apporte une réponse essentielle aux coupures de courant chroniques. Avec huit projets totalisant une capacité de 615 MW , cette initiative permet de stocker l’énergie produite, stabilisant ainsi le réseau électrique.

Localisés dans des provinces clés, ces projets bénéficient d’un financement de 12,8 milliards de rands et offrent une réduction significative des coûts, rendant cette technologie plus compétitive.

Vers une indépendance énergétique et une économie verte

Ces investissements marquent une étape cruciale dans la stratégie énergétique sud-africaine, visant à réduire la dépendance aux combustibles fossiles. En parallèle, ils s’inscrivent dans les engagements internationaux du pays pour le climat, tout en répondant aux besoins énergétiques croissants de sa population et de son industrie.

Le ministre de l’Électricité, Dr Kgosientsho Ramokgopa , souligne que ces projets ne sont pas seulement des investissements dans l’infrastructure, mais dans l’avenir économique et environnemental du pays.