Juneshop : Nomade Land

C’est le retour du RDV mensuel des modeuses et des waxeuses ! JuneShop est une marque de prêt-à-porter féminin française, créée en 2001 par Nelly Mbonou, styliste autodidacte d’origine camerounaise, élévée entre Yaoundé et Paris.

En 2006, elle ouvre sa première boutique à Paris.

En 2008 elle gagne le concours VLISCO Jeunes Créateurs avant de continuer l’aventure en solo.

Fière de ses origines et de sa double culture, Nelly développe une vision unique de la mode où esthétique africaine et occidentale communiquent harmonieusement entre authenticité et modernité.

Bien loin du boubou traditionnel, cette « Melting Mode » réinterprète le folklore ethnique dans un cadre urbain. Au fil des collections, Juneshop crée des pièces à la fois chics et uniques, toujours au plus près des tendances. Une certaine idée du chic parisien…

Il ne s’agit pas seulement de faire connaître la richesse de la culture africaine mais également de développer l’activité économique et les savoirs faire sur le continent: toutes les matières premières sont produites et achetées au Cameroun et les collections sont réalisées dans un atelier équitable de Yaoundé.

Avec deux collections par an, printemps-été et automne-hiver, les pièces mixent wax africains et tissus occidentaux: des petites séries de pièces uniques du 34 au 50 pour satisfaire toutes les beautés!

Le concept de JuneShop ? Valoriser l’Ethno-Chic pour toutes les fashionistas et toutes les silhouettes avec ce petit truc en plus qui fait la différence !

