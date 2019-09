Journée Internationale de la paix : destruction massive d’armes au Togo

Les autorités togolaises ont procédé au champ de tir d’Agoè Nyivé, à la destruction des armes à feu saisies par les hommes en uniforme. C’était dans le cadre de la commémoration de la journée internationale de la paix.

Le Togo est engagé et déterminé à préserver la paix, gage de développement d’une nation. C’est donc pour cette raison que les autorités togolaises ont procédé à la destruction des armes saisies, ces derniers temps, sur le territoire national. Ainsi, un nombre non négligeable d’armes à feu et de guerre, de pistolets, de munitions ainsi que des fusils de chasse ont été consumés, samedi 21 septembre 2019, en marge de la célébration de la journée internationale de la paix.

Il faut rappeler que depuis plusieurs mois, le gouvernement du Président Faure Gnassingbé a mis en place des dispositions pour ne pas subir les attaques et violences terroristes qui touchent le Burkina Faso, son voisin. D’ailleurs, en avril dernier, le Togo a annoncé avoir démantelé des groupes terroristes et procédé à des arrestations dans le Nord du pays.

Samedi, lors de la destruction des armes, le ministre togolais en charge de la sécurité, Yark Damehame, a exhorté les forces de sécurité à redoubler d’ardeur, continuer sur leur chemin et sévir sans état d’âme afin de préserver la paix au Togo.