Jesuralema : Viviane Chidid prend-elle la défense de Makhadzi contre Master KG ? (vidéo)

C’est Jerusalema version wolof (langue parlée au Sénégal), qui, publiée depuis mai dernier, a refait surface et fait le buzz, notamment depuis la séparation annoncée entre le chanteur sud-africain et sa compatriote Makhadzi. Les propos sont touchants, surtout que le titre emprunté par Viviane évoque la jalousie.

« Qu’est-ce que je lui ai fait. Mon chéri, je ne te reconnais pas. Pardonne-moi si je t’ai offensé. Ce n’est rien d’autre que de la jalousie. Quand on aime, on est forcément jaloux ». La version de Viviane est remise au goût du jour depuis l’annonce de la séparation entre Master KG et Makhadzi. Comme si la chanteuse sénégalaise prenait la défense de Makhadzi. Une séparation sur fond de polémique, du fait qu’elle est intervenue au plus haut de la promotion de la chanson Jerusalema devenue virale.