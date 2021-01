L’acteur belge, Jean Claude Van Damme, a été vu en train de danser sur un morceau du rappeur français Jul, « JCVD », en hommage à celui dont l’image a fait le tour du monde pour ses films pendant lesquels il fait montre d’une maîtrise exemplaire des arts martiaux.



« Rien sans rien », le onzième album du rappeur marseillais Jul dévoilé au mois de juin 2019 contenait aussi un morceau intitulé « JCVD » ce dernier rendant hommage à l’acteur belge, Jean Claude Van Damme. Il semblerait qu’à l’époque, l’acteur n’avait pas réagi à cette dédicace ; mais il vient de le faire et même de la plus belle des manières. Mais qu’a-t-il donc fait ?

L’acteur Jean Claude Van Damme, connu pour la maîtrise des arts martiaux dont il a longtemps fait preuve dans les films qu’il jouait entre les années 80 et 90 a donc reçu un vibrant hommage de la part du rappeur marseillais. En effet, ce dernier avait mis en ligne sur YouTube le clip « JCVD » qui cumule aujourd’hui plus de 60 millions de vues et 50 millions d’équivalents streams, qui lui assureront la certification de single de diamant. Et quant à l’acteur, il vient enfin de découvrir cette production comme on peut le voir dans une vidéo publiée sur son compte Instagram où il est suivi par plus de 5 millions d’individus.

La vidéo a eu un succès retentissant puisqu’elle a cumulé plus d’un million de vues en moins de 24 heures, le rappeur s’est d’ailleurs même exprimé sur cette publication du très célèbre acteur : « Ça vaut le port d’armes et les gros bras à Jean Claude Van Damme », a déclaré le rappeur en commentaire de la vidéo avec un émoji cœur.

D’un autre côté, le rappeur marseillais avait aussi validé son imitation effectuée par l’humoriste français, Alban Ivanov, qui, au passage, a taclé l’hyper productivité du rappeur qui a récemment sorti son dernier album intitulé « Loin du monde » et qui a aura été, ces derniers temps, soutenu par le rappeur franco-sénégalais Booba.