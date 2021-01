Handball (Mondial 2021) : l’Algérie défie un autre gros morceau

Battue entremis par la France (29-26), mercredi, l’Algérie affrontera son homologue norvégienne au Caire, ce vendredi (20h30), avec l’intention de livrer un autre match référence, à l’occasion de la 2ème journée du tour principal du Mondial de handball 2021, dans le groupe III.

Éliminée suite à sa défaite concédée face à la France, sextuple championne du monde, l’Algérie qui monte en puissance au fil des matchs, se lance à l’assaut d’un des candidats sérieux pour le titre. Troisième aux derniers Championnats d’Europe 2020, la Norvège part largement favorite face à la sélection algérienne, même si elle a souffert pour venir à bout du Portugal (29-28), mercredi, lors de la 1ère journée du principal.

« Face à la France, nous avons réalisé un gros match, ce qui est de bon augure pour la suite », a indiqué le sélectionneur de l’Algérie, Alain Portes. En dépit d’un rapport de force déséquilibré, l’Algérie reste capable d’aller inquiéter la Norvège, ce soir, pour le compte de la 2ème journée du tour principal. Avec 93 buts marqués au tour préliminaire, l’équipe norvégienne demeure très forte offensivement, ce qui devrait mettre la défense algérienne à rude épreuve.

Dans les deux autres matchs du tour principal du groupe III, l’Islande et le Portugal, battus mercredi, tenteront de se racheter en affrontant, respectivement, la France (17h00 GMT) et la Suisse (14h30 GMT). Au terme de la 1ère journée du tour principal, la France occupe la tête du classement avec 6 points, devant la Norvège et le Portugal qui comptent 4 points chacun. L’Islande et la Suisse suivent derrière avec 2 points, alors que l’Algérie ferme la marche avec 0 point.

Vainqueur de la Russie (28-23), pour son premier match dans ce tour principal dans le groupe IV, l’Égypte (2ème, 4 pts) affrontera la lanterne rouge au classement, la Biélorussie, ce soir (17h00 GMT). Les Pharaons partent largement favoris dans cette rencontre. Leader de ce groupe, la Suède (1er, 5 pts), va en découdre avec la Slovénie, tandis que la Macédoine se frottera à la Russie.

Tour principal

Résultats : 1ère journée

Groupe III

Mercredi 20 janvier 2021

Suisse / Islande 20-18

/ Islande France / Algérie 29-26

/ Algérie Portugal / Norvège 28-29

Groupe IV

Mercredi 20 janvier 2021

Macédoine / Slovénie 21-31

Russie / Égypte 23-28

Suède / Biélorussie 26-26

Groupe I

Jeudi 21 janvier 2021

Hongrie / Brésil 29-23

/ Brésil Uruguay / Pologne 16-30

Espagne / Allemagne 32-28

Groupe II

Jeudi 21 janvier 2021

Japon / Argentine 24-28

Croatie / Bahreïn 28-18

/ Bahreïn Danemark / Qatar 32-23

Résultats : 2ème journée

Groupe III

Vendredi 22 janvier 2021

14h30 Suisse / Portugal

17h00 Islande / France

19h30 Norvège / Algérie

Groupe IV

Vendredi 22 janvier 2021