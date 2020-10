Guinée : la CENI déclare Alpha Condé élu au premier tour. Et après ?

Les Guinéens sont désormais fixés sur les résultats de l’élection présidentielle du 18 octobre 2020. Alpha Condé est élu au premier tour.

La Commission électorale nationale indépendante (CENI) de la Guinée vient de rendre publics les résultats provisoires de la Présidentielle du 18 octobre 2020. Sans surprise, Alpha Condé est élu, au premier tour, avec 59,41% des suffrages, contre 33% pour son principal rival, Cellou Dalein Diallo. Les résultats donnés par la CENI étant provisoires, il appartient désormais au Conseil constitutionnel de se prononcer pour la proclamation définitive.

Alpha Condé, 82 ans, se voit donc tracer un boulevard pour continuer à présider aux destinées de la Guinée, pour les six prochaines années.

La réaction de l’opposition au sujet de cette réélection est attendue, même si on connaît déjà la position de l’UFDG sur les résultats qui viennent d’être donnés. Pour rappel, c’est au lendemain du scrutin même que le parti de Cellou Dalein Diallo s’est proclamé vainqueur au premier tour, ce qui a entraîné une vague de manifestations, l’intervention des forces de l’ordre et la mise en résidence surveillée du leader de l’opposition. La proclamation des résultats partiels, le mardi 20 octobre 2020, a exacerbé les violences. Près d’une trentaine de morts sont déjà dénombrés. Et dans la capitale, Conakry, les forces de l’ordre sont déployées en masse, prêtes à réprimer le moindre mouvement.

Que va-t-il se passer à présent ? Alpha Condé va-t-il tendre la main à l’opposition pour la formation d’un gouvernement d’union nationale ? Même si les antagonismes entre les deux camps semblent trop profonds pour le moment, la possibilité d’un rapprochement n’est pas à écarter, puisque par le passé, l’UFDG et le RPG Arc-en-ciel ont déjà eu à conclure des accords à bien des occasions. Pour la paix en Guinée, qui, aujourd’hui, a plus besoin de se construire que de basculer dans la violence, avec tout son lot de conséquences.