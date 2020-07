Guinée : kidnapping avorté d’un chimpanzé sur une fillette de 2 ans

Un film digne de Tarzan, s’est produit dans le village de Sila, localité relevant du district de Fanta, commune urbaine de Télimélé, située à sept kilomètres du chef-lieu de la préfecture. En effet, une fillette nommée Kadé Benté Bah, âgée de deux ans environ, a été prise pour cible par un chimpanzé qui l’a portée sur son dos avant de tenter de s’enfuir dans la brousse. Elle aurait la vie sauve grâce aux cris d’alarme de ses camarades et la bravoure de sa mère.

Le district de Fanta à travers son relief et son paysage, héberge plusieurs espèces fauniques dans des endroits réputés être leurs lieux de refuge par excellence, notamment le mont Dantégué, la grotte de Kippel, les contreforts de Goubéra et le col de Kourouba à la limite avec la commune rurale de Gougoudjé. Si la bonne collaboration a toujours existé entre le monde sauvage et la population humaine, ce n’est plus le cas ces derniers temps où les chimpanzés commencent à semer la terreur en s’attaquant aux humains comme en témoigne cette scène inédite dans ce village de Sila, dimanche dernier.

« C’est ce dimanche 19 juillet 2020 dans la matinée que mes enfants ont été attaqués par un chimpanzé, derrière notre concession, alors qu’ils revenaient de l’école coranique. L’animal guettait, et dès qu’ils sont venus, il les a effrayés avant de prendre la fillette, la porter sur son dos et s’enfuir. Les cris de ses camarades ont alerté ma femme qui s’est mise à poursuivre l’animal, lequel finira par jeter la fillette contre un rocher avant de s’éclipser dans la nature. Elle a eu des égratignures au bras et au ventre. Nous avons vraiment peur maintenant pour notre sécurité du fait que les chimpanzés sont des animaux protégés et nous demandons aux autorités compétentes de nous aider à trouver une solution », a alerté Mamadou Oury Bah, membre du bureau du district.

« Un autre enfant a été mordu par un autre chimpanzé non loin de notre village dans le district de Sodio, il y a quelques jours. C’est pourquoi, d’un commun accord, nous allons essayer de saisir les autorités communales et les garde forestiers pour qu’ensemble nous puissions trouver une solution à ces attaques répétées », a-t-il affirmé.

En attardant l’aide des autorités à travers les agents des Eaux et Forêts de la Guinée, les habitants des districts de Fanta et Sodio vivent la peur au ventre.